Старые бюджетные Honda продали по цене Volkswagen Touareg (фото)

На аукционе продали капсулы времени Honda CRX и Civic. Недорогие купе прекрасно сохранились и выглядят как новые авто.

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В США на аукционе Mecum продали два купе Honda. Невзрачные, на первый взгляд, автомобили оказались довольно дорогими. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Пробег Honda CRX составляет 525 км Фото: Mecum Фото: Mecum

Купе Honda CRX 1991 года ушло с молотка за 71 500 долларов, а Honda Civic 2000 года — за $66 000. Высокая цена на уровне нового Volkswagen Touareg обусловлена тем, что бюджетные Honda являются капсулами времени с минимальным пробегом. Оба автомобиля отлично сохранились, ведь фактически не эксплуатировались.

Honda Civic 2000 года Фото: Mecum

Купе Honda CRX Si 1991 года проехало всего 525 км, то это фактически новое авто. Пробег Honda Civic Si 2000 года несколько больше — 3316 км. Впрочем, его состояние не хуже.

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Оба купе Honda оснащены 1,6-литровой четверкой мощностью 160 л. с. с фирменной системой регулировки фаз газораспределения VTEC и 5-ступенчатой механической КПП.

Honda Civic проехала 3316 км Фото: Mecum Фото: Mecum

Купе Honda укомплектованы кондиционером, усилителем руля и аудиосистемой. Honda CRX Si также имеет люк, а Honda Civic Si — круиз-контроль, заводской спойлер и CD-проигрыватель.

Кстати, недавно Honda Civic 1998 года продали за $44 900, причем это не капсула времени.

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