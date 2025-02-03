Старые бюджетные Honda продали по цене Volkswagen Touareg (фото)
На аукционе продали капсулы времени Honda CRX и Civic. Недорогие купе прекрасно сохранились и выглядят как новые авто.
В США на аукционе Mecum продали два купе Honda. Невзрачные, на первый взгляд, автомобили оказались довольно дорогими. Об этом сообщается на сайте аукциона.
Купе Honda CRX 1991 года ушло с молотка за 71 500 долларов, а Honda Civic 2000 года — за $66 000. Высокая цена на уровне нового Volkswagen Touareg обусловлена тем, что бюджетные Honda являются капсулами времени с минимальным пробегом. Оба автомобиля отлично сохранились, ведь фактически не эксплуатировались.
Купе Honda CRX Si 1991 года проехало всего 525 км, то это фактически новое авто. Пробег Honda Civic Si 2000 года несколько больше — 3316 км. Впрочем, его состояние не хуже.
Оба купе Honda оснащены 1,6-литровой четверкой мощностью 160 л. с. с фирменной системой регулировки фаз газораспределения VTEC и 5-ступенчатой механической КПП.
Купе Honda укомплектованы кондиционером, усилителем руля и аудиосистемой. Honda CRX Si также имеет люк, а Honda Civic Si — круиз-контроль, заводской спойлер и CD-проигрыватель.
Кстати, недавно Honda Civic 1998 года продали за $44 900, причем это не капсула времени.
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