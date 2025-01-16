Старая 27-летняя Honda Civic ушла с молотка по цене нового VW Tiguan (фото)

Самая первая Honda Civic Type R является настоящим раритетом. Заряженный хэтчбе с высокооборотной 182-сильной четверкой способен разогнаться до сотни за 6,7 с и развить 225 км/ч.

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Авто получило обвес и спойлер на крыше Фото: Bring a Trailer

Дело в том, что с молотка ушла Honda Civic Type R. Первое поколение заряженного хэтчбека является очень редким, ведь изготовили всего 16 000 этих авто и продавали их только на японском рынке.

Именно из Японии в 2024 году импортировали эту Honda Civic Type R. Хэтчбек не является капсулой времени, однако он хорошо сохранился и имеет небольшой пробег в 53 тыс. км.

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Bring a Trailer

Honda Civic Type R 1998 года оснащена высокооборотной 1,6-литровой четверкой с системой регулировки фаз газораспределения VTEC. Мотор развивает 182 л. с. при 8200 об/мин и 160 Нм при 7500 об/мин.

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С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,7 с, а максимальная скорость составляет 225 км/ч. Также доработана ходовая и установлены увеличенные дисковые тормоза на всех колесах.

Высокооборотный 1,6-литровый двигатель развивает 182 л.с. Фото: Bring a Trailer

Отличить Honda Civic Type R можно по обвесу, спойлеру и 15-дюймовым дискам. В салоне установлен спортивный руль и кресла Recaro. Конкретно это авто оснащено кондиционером, магнитолой, электроприводами стеклоподъемников и зеркал.

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