Стара 27-річна Honda Civic пішла з молотка за ціною нового VW Tiguan (фото)

Найперша Honda Civic Type R є справжнім раритетом. Заряджений хетчбе із високооборотною 182-сильною четвіркою здатен розігнатися до сотні за 6,7 с і розвинути 225 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Honda Civic 1998 року. За хетчбек віддали 44 900 доларів – як за новий Volkswagen Tiguan. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Авто отримало обвіс та спойлер на даху Фото: Bring a Trailer

Річ у тім, що з молотка пішла Honda Civic Type R. Перше покоління зарядженого хетчбек є дуже рідкісним, адже виготовили лише 16 000 цих авто та продавали їх лише на японському ринку.

Саме з Японії в 2024 році імпортували цю Honda Civic Type R. Хетчбек не є капсулою часу, проте він добре зберігся і має невеликий пробіг в 53 тис. км.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла Фото: Bring a Trailer

Honda Civic Type R 1998 року оснащена високооборотною 1,6-літровою четвіркою з системою регулювання фаз газорозподілу VTEC. Мотор розвиває 182 к. с. при 8200 об/хв та 160 Нм при 7500 об/хв.

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Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,7 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год. Також доопрацьована ходова та встановлені збільшені дискові гальма на всіх колесах.

Високооборотний 1,6-літровий двигун розвиває 182 к. с. Фото: Bring a Trailer

Відрізнити Honda Civic Type R можна за обвісом, спойлером та 15-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивне кермо та крісла Recaro. Конкретно це авто оснащене кондиціонером, магнітолою, електроприводами склопідйомників та дзеркал.

До речі, нещодавно представили відроджене купе Honda Prelude.

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