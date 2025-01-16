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Стара 27-річна Honda Civic пішла з молотка за ціною нового VW Tiguan (фото)

Honda Civic Type R, Honda Civic, Honda Civic 1998
Фото: Bring a Trailer | Honda Civic Type R першого покоління — рідкісний заряджений хетчбек

Найперша Honda Civic Type R є справжнім раритетом. Заряджений хетчбе із високооборотною 182-сильною четвіркою здатен розігнатися до сотні за 6,7 с і розвинути 225 км/год.

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У США на аукціоні Bring a Trailer продали Honda Civic 1998 року. За хетчбек віддали 44 900 доларів – як за новий Volkswagen Tiguan. Про нього розповіли на сайті аукціону.

Honda Civic 1998, Honda Civic Type R, Honda Civic Fullscreen
Авто отримало обвіс та спойлер на даху
Фото: Bring a Trailer

Річ у тім, що з молотка пішла Honda Civic Type R. Перше покоління зарядженого хетчбек є дуже рідкісним, адже виготовили лише 16 000 цих авто та продавали їх лише на японському ринку.

Саме з Японії в 2024 році імпортували цю Honda Civic Type R. Хетчбек не є капсулою часу, проте він добре зберігся і має невеликий пробіг в 53 тис. км.

салон Honda Civic Type R, Honda Civic, Honda Civic 1998 Fullscreen
У салоні встановили спортивні кермо та крісла
Фото: Bring a Trailer

Honda Civic Type R 1998 року оснащена високооборотною 1,6-літровою четвіркою з системою регулювання фаз газорозподілу VTEC. Мотор розвиває 182 к. с. при 8200 об/хв та 160 Нм при 7500 об/хв.

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Із 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,7 с, а максимальна швидкість становить 225 км/год. Також доопрацьована ходова та встановлені збільшені дискові гальма на всіх колесах.

мотор хонда сівік, Honda Civic Type R, Honda Civic, Honda Civic 1998 Fullscreen
Високооборотний 1,6-літровий двигун розвиває 182 к. с.
Фото: Bring a Trailer

Відрізнити Honda Civic Type R можна за обвісом, спойлером та 15-дюймовими дисками. У салоні встановлено спортивне кермо та крісла Recaro. Конкретно це авто оснащене кондиціонером, магнітолою, електроприводами склопідйомників та дзеркал.

До речі, нещодавно представили відроджене купе Honda Prelude.

Також Фокус писав про капсулу часу Ford Mustang 1993 року.