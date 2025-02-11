Развивает более 400 км/ч: представлен самый быстрый мотоцикл в мире (фото)

Мотоцикл MTT 420RR оснастили мощной газовой турбиной Rolls-Royce от вертолета. Спортбайк способен разогнаться до 439 км/ч.

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Американская компания Marine Turbine Technologies (MTT) презентовала спортбайк 420RR. Это самый быстрый мотоцикл в мире. Об этом сообщается на сайте производителя.

Новый MTT 420RR — нетипичный спортбайк. Как и его предшественник Y2K, он оснащен не традиционным бензиновым двигателем, а газовой турбиной Rolls-Royce. Ее позаимствовали у вертолета Bell 206.

MTT 420RR способен развить 439 км/ч

Цифровое обозначение в названии указывает на мощность мотоцикла — 420 сил. Это вдвое больше, чем у традиционных спортбайков, хотя MTT 420RR не намного тяжелее — 226 кг. Пиковый крутящий момент достигает 678 Н∙м.

Цена MTT 420RR составляет 275 000 долларов

Мотоцикл MTT 420RR получил 2-ступенчатый автомат и способен развить 439 км/ч. В качестве топлива можно использовать керосин или дизель.

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Спортбайк MTT 420RR получил подвеску от Ohlins и большие тормоза, а в конструкции использованы алюминий и карбон. Комплектация включает цифровой щиток приборов и камеру заднего вида.

Спортбайк получил цифровой щиток приборов

Новый MTT 420RR планируют изготовить лимитированной серией. Цена спортбайка составляет 275 000 долларов.

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