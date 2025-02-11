Розвиває понад 400 км/год: представлено найшвидший мотоцикл у світі (фото)

Мотоцикл MTT 420RR оснастили потужною газовою турбіною Rolls-Royce від вертольота. Спортбайк здатен розігнатися до 439 км/год.

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Американська компанія Marine Turbine Technologies (MTT) презентувала спортбайк 420RR. Це найшвидший мотоцикл у світі. Про це повідомляється на сайті виробника.

Новий MTT 420RR – нетиповий спортбайк. Як і його попередник Y2K, він оснащений не традиційним бензиновим двигуном, а газовою турбіною Rolls-Royce. Її запозичили у вертольота Bell 206.

MTT 420RR здатен розвинути 439 км/год

Цифрове позначення в назві вказує на потужність мотоцикла – 420 сил. Це удвічі більше, аніж у традиційних спортбайків, хоча MTT 420RR не набагато важчий – 226 кг. Піковий крутний момент сягає 678 Н∙м.

Ціна MTT 420RR становить 275 000 доларів

Мотоцикл MTT 420RR отримав 2-ступінчастий автомат і здатен розвинути 439 км/год. У якості пального можна використовувати гас або дизель.

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Спортбайк MTT 420RR отримав підвіску від Ohlins та великі гальма, а в конструкції використані алюміній та карбон. Комплектація включає цифровий щиток приладів та камеру заднього виду.

Спортбайк отримав цифровий щиток приладів

Новий MTT 420RR планують виготовити лімітованою серією. Ціна спортбайка складає 275 000 доларів.

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