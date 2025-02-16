Раритет із 80-х: виявлено унікальний спортивний Porsche без пробігу (фото)

Виготовлено лише кілька десятків купе Porsche 928 Gemballa. Авто оснащене 5,0-літровим 300-сильним V8 і здатне розвинути 245 км/год.

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У Маямі на аукціон RM Sotheby’s виставили купе Porsche 928 1981 року. За спортивне авто планують отримати від 125 000 до 175 000 доларів. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Зазвичай подібні Porsche 928 S 80-х у кілька разів дешевші. Висока ціна купе обумовлена двома факторами.

Купе отримало обвіс і спойлер, а його крила розширили Фото: RM Sotheby's

По-перше, це капсула часу фактично без пробігу – на одометрі авто висвічується усього 171 км. Спорткар Porsche 928 S зберігали в гаражі та не експлуатували, тому він ідеально зберігся. Кузов, салон та двигун у чудовому стані.

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По-друге, це дуже рідкісна версія купе в тюнінг від Gemballa — таких авто існує кілька десятків. Porsche 928 S отримав виражений обвіс, задній спойлер та 16-дюймові диски BBS RS. У салоні замінили кермо та циферблати приладів, а також встановили акустику Phillips. Крім того, комплектація включає клімат-контроль, люк і електропривід крісел.

Сидіння оснащені електроприводом Фото: RM Sotheby's Під капотом встановлено 300-сильний V8 Фото: RM Sotheby's

Силовий агрегат Porsche 928 Gemballa не зазнав змін. Автомобіль оснащений 5,0-літровим 300-сильним V8 та 3-ступінчастим автоматом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,2 с і розвинути 245 км/год.

До речі, нещодавно унікальний кабріолет Porsche 911 Gemballa за $400 000 кинули просто на вулиці.

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