Їх випустили лише два: унікальний 600-сильний Porsche 90-х кинули просто на вулиці (фото)

Gemballa Extremo Bi-Turbo — тюнінгований Porsche 911 1997 року зі зміненим дизайном та 600-сильним турбомотором. У 2023 році саме це авто продали на аукціоні за 379 500 євро.

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В ОАЕ виявили покинутий Porsche 911 1997 року в тюнінгу від Gemballa. Раритетний спорткар стоїть просто неба в одному з дворів Дубая. Про це повідомляє сайт Carakoom.

Спорткар покритий шаром пилу та бруду Фото: Carakoom

Спортивний Porsche покритий шаром пилу, піску та бруду, утім його стан досить непоганий. Авто стоїть занедбаним відносно недовго.

Gemballa Extremo Bi-Turbo (саме така назва авто) – справжній раритет, адже виготовили лише два таких кабріолети. Проєкт розробили на замовлення виробника шин Fulda для реклами нової моделі покришок Extremo.

Спорткар виготовили на замовлення арабського шейха Фото: Carakoom

Fulda привезла перший Porsche 911 Gemballa в Дубай для промоакції, де авто помітив шейх Абдул Мохсін із Саудівської Аравії. Спорткар йому сподобався і він спробував придбати його, проте йому відмовили. Тоді шейх замовив точно таке ж авто, але жовтого, а не чорного кольору.

Автомобілю змінили дизайн та додали знімний карбоновий дах Фото: bonhams.com

Відомо, що в лютому 2023 року саме цей Gemballa Extremo Bi-Turbo продали на аукціоні за 379 500 євро і тоді він був у чудовому стані та мав пробіг лише 18 400 км. Очевидно авто покинули пізніше.

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Porsche 911 Gemballa Extremo Bi-Turbo оснащений 3,6-літровою опозитною шісткою з турбонаддувом на 600 сил. Його максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: bonhams.com

Від стандартного кабріолета Porsche 911 спорткар відрізняється обвісом, великим антикрилом, дисками BBS та оригінальними ксеноновими фарами. Також є знімний карбоновий дах. У салоні встановлені спортивні шкіряні крісла з електроприводом.

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