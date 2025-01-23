Их выпустили всего два: уникальный 600-сильный Porsche 90-х бросили прямо на улице (фото)

Gemballa Extremo Bi-Turbo — тюнингованный Porsche 911 1997 года с измененным дизайном и 600-сильным турбомотором. В 2023 году именно это авто продали на аукционе за 379 500 евро.

Related video

В ОАЭ обнаружили заброшенный Porsche 911 1997 года в тюнинге от Gemballa. Раритетный спорткар стоит под открытым небом в одном из дворов Дубая. Об этом сообщает сайт Carakoom.

Спорткар покрыт слоем пыли и грязи Фото: Carakoom

Спортивный Porsche покрыт слоем пыли, песка и грязи, впрочем, его состояние довольно неплохое. Авто стоит заброшенным относительно недолго.

Gemballa Extremo Bi-Turbo (именно такое название авто) — настоящий раритет, ведь изготовили всего два таких кабриолета. Проект разработали по заказу производителя шин Fulda для рекламы новой модели покрышек Extremo.

Спорткар изготовили по заказу арабского шейха Фото: Carakoom

Fulda привезла первый Porsche 911 Gemballa в Дубай для промоакции, где авто заметил шейх Абдул Мохсин из Саудовской Аравии. Спорткар ему понравился и он попытался приобрести его, однако ему отказали. Тогда шейх заказал точно такое же авто, но желтого, а не черного цвета.

Автомобилю изменили дизайн и добавили съемную карбоновую крышу Фото: bonhams.com

Известно, что в феврале 2023 года именно этот Gemballa Extremo Bi-Turbo продали на аукционе за 379 500 евро и тогда он был в отличном состоянии и имел пробег всего 18 400 км. Очевидно авто покинули позже.

Важно

На аукцион выставили очень редкий и необычный Porsche 80-х в новом состоянии (фото)

Porsche 911 Gemballa Extremo Bi-Turbo оснащен 3,6-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом на 600 сил. Его максимальная скорость превышает 300 км/ч.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: bonhams.com

От стандартного кабриолета Porsche 911 спорткар отличается обвесом, большим антикрылом, дисками BBS и оригинальными ксеноновыми фарами. Также имеется съемная карбоновая крыша. В салоне установлены спортивные кожаные кресла с электроприводом.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили роскошное американское авто 80-х, которое простояло 10 лет в гараже. Теперь это музейный экспонат.

Также Фокус писал об уникальном электромобиле 60-х, который 48 лет простоял заброшенным.