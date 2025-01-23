Их выпустили всего два: уникальный 600-сильный Porsche 90-х бросили прямо на улице (фото)
Gemballa Extremo Bi-Turbo — тюнингованный Porsche 911 1997 года с измененным дизайном и 600-сильным турбомотором. В 2023 году именно это авто продали на аукционе за 379 500 евро.
В ОАЭ обнаружили заброшенный Porsche 911 1997 года в тюнинге от Gemballa. Раритетный спорткар стоит под открытым небом в одном из дворов Дубая. Об этом сообщает сайт Carakoom.
Спортивный Porsche покрыт слоем пыли, песка и грязи, впрочем, его состояние довольно неплохое. Авто стоит заброшенным относительно недолго.
Gemballa Extremo Bi-Turbo (именно такое название авто) — настоящий раритет, ведь изготовили всего два таких кабриолета. Проект разработали по заказу производителя шин Fulda для рекламы новой модели покрышек Extremo.
Fulda привезла первый Porsche 911 Gemballa в Дубай для промоакции, где авто заметил шейх Абдул Мохсин из Саудовской Аравии. Спорткар ему понравился и он попытался приобрести его, однако ему отказали. Тогда шейх заказал точно такое же авто, но желтого, а не черного цвета.
Известно, что в феврале 2023 года именно этот Gemballa Extremo Bi-Turbo продали на аукционе за 379 500 евро и тогда он был в отличном состоянии и имел пробег всего 18 400 км. Очевидно авто покинули позже.Важно
Porsche 911 Gemballa Extremo Bi-Turbo оснащен 3,6-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом на 600 сил. Его максимальная скорость превышает 300 км/ч.
От стандартного кабриолета Porsche 911 спорткар отличается обвесом, большим антикрылом, дисками BBS и оригинальными ксеноновыми фарами. Также имеется съемная карбоновая крыша. В салоне установлены спортивные кожаные кресла с электроприводом.
Между прочим, недавно в Украине обнаружили роскошное американское авто 80-х, которое простояло 10 лет в гараже. Теперь это музейный экспонат.
Также Фокус писал об уникальном электромобиле 60-х, который 48 лет простоял заброшенным.