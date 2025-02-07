Культова капсула часу: знайдено рідкісний 23-річний Nissan з пробігом 360 км (відео)

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur — дуже рідкісна лімітована версія легенданої моделі. Спорткар вирізняється покращеними двигуном та ходовою.

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У Японії виявили ідеально збережене купе Nissan Skyline GT-R 2002 року в рідкісній версії V-Spec II Nur. Спорткар проїхав усього 362 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Цей Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur зберігався в гаражі і майже не їздив. Його кузов у рідкісному сіро-зеленому кольорі Millennium Jade в чудовому стані, а в салоні крісла досі запаковані в поліетиленові чохли.

Спорткар оцінили в $485 000 Фото: скриншот / YouTube

Зараз Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur продають за 485 000 доларів. Власник стверджує, що в інтер’єрі зберігся запах нового авто.

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Висока ціна Nissan Skyline GT-R R34 обумовлена тим, що V-Spec II Nur – рідкісна версія моделі. Виготовили лише 718 таких купе, присвячених встановленню рекорду кола на знаменитому автодромі Нюрбургринг.

Виготовлено лише 718 купе Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur вирізняється жорсткішою підвіскою, активним диференціалом та інакшим внутрішнім оздобленням.

Крісла досі запаковані в поліетиленові чохли Фото: скриншот / YouTube

У 2,6-літровій шістці встановили нові турбіни. На папері її потужність залишилася без змін (280 к. с.), але в реальності становить приблизно 320-330 сил. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.

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