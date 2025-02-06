Виявлено культовий 46-річний Volkswagen без пробігу і в заводському пакуванні (фото)

Volkswagen Beetle 46 років простояв у гаражі і ніколи не отримував номери. Сидіння кабріолета досі запаковані в заводські целофанові чохли.

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У Парижі на аукціоні Bonhams продали за 74 750 євро кабріолет Volkswagen Beetle 1979 року. Висока ціна на рівні нового VW Touareg обумовлена тим, що це капсула часу. Про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Кабріолет непогано зберігся Фото: bonhams.com

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Цей Volkswagen Beetle 1303 є одним із останніх випущених в Німеччині – із 80-х модель виробляли лише в Бразилії та Мексиці. Очевидно саме тому кабріолет поставили в гараж одразу після придбання в 1979 році та взагалі не експлуатували. Увесь цей час авто перебувало у власності однієї родини і навіть не отримало номери.

У салоні сидіння досі запаковані в целофанові чохли Фото: bonhams.com

"Жук" покритий шаром пилу, але добре зберігся. Його кузов не іржавий, адже досі покритий захисним заводським воском, а в салоні сидіння запаковані в заводські целофанові чохли. На його одометрі висвічується "калібрувальний" пробіг у 18 км.

Авто оснащене 50-сильним опозитним мотором Фото: bonhams.com

Кабріолет Volkswagen Beetle 1303 оснащений 1,6-літровою оппозитною четвіркою потужністю 50 к. с. Із 4-ступінчастою механічною КПП він здатен розігнатися до 100 км/год за 20,5 с і розвинути 132 км/год.

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