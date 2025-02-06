Обнаружен культовый 46-летний Volkswagen без пробега и в заводской упаковке (фото)

Volkswagen Beetle 46 лет простоял в гараже и никогда не получал номера. Сиденья кабриолета до сих пор запакованы в заводские целлофановые чехлы.

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В Париже на аукционе Bonhams продали за 74 750 евро кабриолет Volkswagen Beetle 1979 года. Высокая цена на уровне нового VW Touareg обусловлена тем, что это капсула времени. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Кабриолет неплохо сохранился Фото: bonhams.com

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Этот Volkswagen Beetle 1303 является одним из последних выпущенных в Германии — с 80-х модель производилась только в Бразилии и Мексике. Очевидно именно поэтому кабриолет поставили в гараж сразу после приобретения в 1979 году и вообще не эксплуатировали. Все это время авто находилось в собственности одной семьи и даже не получило номера.

В салоне сиденья до сих пор упакованы в целлофановые чехлы Фото: bonhams.com

"Жук" покрыт слоем пыли, но хорошо сохранился. Его кузов не ржавый, ведь до сих пор покрыт защитным заводским воском, а в салоне сиденья запакованы в заводские целлофановые чехлы. На его одометре высвечивается "калибровочный" пробег в 18 км.

Авто оснащено 50-сильным оппозитным мотором Фото: bonhams.com

Кабриолет Volkswagen Beetle 1303 оснащен 1,6-литровой оппозитной четверкой мощностью 50 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП он способен разогнаться до 100 км/ч за 20,5 с и развить 132 км/ч.

Кстати, недавно с молотка ушли культовые спортивные Honda 90-х в новом состоянии.

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