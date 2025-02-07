Культовая капсула времени: найден редкий 23-летний Nissan с пробегом 360 км (видео)

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur — очень редкая лимитированная версия легендарной модели. Спорткар отличается улучшенными двигателем и ходовой.

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В Японии обнаружили идеально сохранившееся купе Nissan Skyline GT-R 2002 года в редкой версии V-Spec II Nur. Спорткар проехал всего 362 км. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Этот Nissan Skyline GT-R R34 V-Spec II Nur хранился в гараже и почти не ездил. Его кузов в редком серо-зеленом цвете Millennium Jade в отличном состоянии, а в салоне кресла до сих пор запакованы в полиэтиленовые чехлы.

Спорткар оценили в $485 000 Фото: скриншот / YouTube

Сейчас Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur продают за 485 000 долларов. Владелец утверждает, что в интерьере сохранился запах нового авто.

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Высокая цена Nissan Skyline GT-R R34 обусловлена тем, что V-Spec II Nur — редкая версия модели. Изготовили всего 718 таких купе, посвященных установлению рекорда круга на знаменитом автодроме Нюрбургринг.

Изготовлено всего 718 купе Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur Фото: скриншот / YouTube

Спорткар Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nur отличается более жесткой подвеской, активным дифференциалом и иным внутренним убранством.

Кресла до сих пор упакованы в полиэтиленовые чехлы Фото: скриншот / YouTube

В 2,6-литровой шестерке установили новые турбины. На бумаге ее мощность осталась без изменений (280 л. с.), но в реальности составляет примерно 320-330 сил. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на 250 км/ч.

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