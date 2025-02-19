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У музеї показали секретну колекцію рідкісних і невідомих Volkswagen (фото)

музей фольксваген, невідомі Volkswagen, Volkswagen Beetle, Volkswagen Golf, Volkswagen Passat
В експозиції Stiftung зібрані невідомі експериментальні Volkswagen

В експозиції зібрали прототипи та концепти Volkswagen, про які невідомо широкому загалу. Автомобілі вирізняються незвичною конструкцією та оригінальним дизайном.

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Volkswagen вирішив розкрити свої секрети та показати невідомі моделі, які так і не стали серійними. У Вольфсбургу організували експозицію Stiftung, де зібрали експериментальні та концептуальні Volkswagen. Про неї розповіло британське видання Autocar.

У колекції зібрані незвичні прототипи, концепти та шоукари із запасників Volkswagen. Переважну більшість із них не запустили у виробництво, а значна частина автомобілів взагалі залишилася невідомою широкому загалу.

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Volkswagen EA48 1955 року
Фото: Autocar

Зокрема, в експозиції можна побачити експериментальний Volkswagen EA48 1955 року, який мав стати молодшим братом "Жука" та конкурентом Mini. Компактне міське авто оснащене опозитним двоциліндровим мотором потужністю 18 сил. Воно фактично було готове до серійного виробництва, проте керівництво концерну побоялося, що модель "вкраде" покупців у дорожчого VW Beetle.

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Volkswagen EA128 1963 року
Фото: Autocar

Великий седан Volkswagen EA128 1963 року – задньомоторний попередник Phaeton із 2,0-літровим 90-сильним двигуном від Porsche 911, здатний розвинути 160 км/год. Компактний Volkswagen Chicco 1975 року можна назвати предком моделей Lupo і Up, а VW EA 276 1969 року – один із ранніх прототипів Golf із кутастим дизайном та опозитним мотором від Beetle.

VW EA 276 Fullscreen
VW EA 276 1969 року
Фото: Autocar

Крім того, у музеї демонструють концепт Volkswagen Beetle з 44-сильним мотором від Polo та мікроавтобус VW Т2 із компактною газовою турбіною потужністю 74 к. с. Є і кабріолет Volkswagen T2, створений для одного німецького телешоу. Своєрідним шоукаром став і "Жук", який у Швейцарії в 1995 році перетворили на кошик повітряної кулі.

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Кабріолет VW T2
Фото: Autocar

Спорткар Rovomobil – унікальне саморобне авто, створене в 1976 році майстрами із НДР на агрегатах старого Volkswagen Beetle, а також Trabant і Wartburg. Воно вирізняється обтічним кузовом із висувними фарами.

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Саморобний Rovomobil
Фото: Autocar

Також у музеї можна побачити експериментальний седан Volkswagen ESVW I 1971 року, який демонстрував тогочасні досягнення у царині безпеки авто. Автомобіль має зони деформації, потужні бампери та травмобезпечну панель приладів.

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Виставлено і прототип зарядженого хетчбека Volkswagen Passat GTI 1977 року. Його планували запустити у виробництво, проте згодом відмовилися від цієї ідеї, оскільки вважали 108-сильний мотор заслабким. А VW IRVW III – експериментальний спортивний варіант Jetta другого покоління зі 178-сильним турбодизелем, який легко курсував автобанами на швидкості 200 км/год.

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Volkswagen Passat GTI
Фото: Autocar

Не став серійним і VW T3 Magma – позашляховий пікап зі сталевими дугами, лебідкою та збільшеним кліренсом. А от гібрид повнопривідного кабріолета Volkswagen Golf та FIAT Panda у 90-х випускали дрібними серіями в Італії під назвою Biagini Passo. Йлшл сучасним наступником можна вважати VW T-Roc Cabriolet.

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Volkswagen Chicco 1975 року
Фото: Autocar
Biagini Passo Fullscreen
Biagini Passo 1990 року
Фото: Autocar
Volkswagen T2 Fullscreen
Volkswagen T2 із газовою турбіною
Фото: Autocar
Plattenwagen Fullscreen
Навантажувач Plattenwagen
Фото: Autocar
Volkswagen ESVW Fullscreen
Volkswagen ESVW I 1971 року
Фото: Autocar
Volkswagen Beetle Fullscreen
Volkswagen Beetle перетворили на кошик повітряної кулі
Фото: Autocar
VW T3 Magma Fullscreen
VW T3 Magma
Фото: Autocar
Volkswagen Hormiga Fullscreen
Volkswagen Hormiga
Фото: Autocar
Volkswagen IRVW III Fullscreen
Volkswagen IRVW III
Фото: Autocar
Volkswagen Beetle Fullscreen
Volkswagen Beetle з двигуном Polo
Фото: Autocar
Volkswagen Chicco
Biagini Passo
Volkswagen T2
Plattenwagen
Volkswagen ESVW
Volkswagen Beetle
VW T3 Magma
Volkswagen Hormiga
Volkswagen IRVW III
Volkswagen Beetle

Крім того, у виробництво потрапила маловідома вантажівка Volkswagen Hormiga з простим рубаним дизайном, а оригінальні навантажувачі Plattenwagen на базі "Жука" працівники заводів марки робили своїми силами для перевезення запчастин.

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