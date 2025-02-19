У музеї показали секретну колекцію рідкісних і невідомих Volkswagen (фото)

В експозиції зібрали прототипи та концепти Volkswagen, про які невідомо широкому загалу. Автомобілі вирізняються незвичною конструкцією та оригінальним дизайном.

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Volkswagen вирішив розкрити свої секрети та показати невідомі моделі, які так і не стали серійними. У Вольфсбургу організували експозицію Stiftung, де зібрали експериментальні та концептуальні Volkswagen. Про неї розповіло британське видання Autocar.

У колекції зібрані незвичні прототипи, концепти та шоукари із запасників Volkswagen. Переважну більшість із них не запустили у виробництво, а значна частина автомобілів взагалі залишилася невідомою широкому загалу.

Volkswagen EA48 1955 року Фото: Autocar

Зокрема, в експозиції можна побачити експериментальний Volkswagen EA48 1955 року, який мав стати молодшим братом "Жука" та конкурентом Mini. Компактне міське авто оснащене опозитним двоциліндровим мотором потужністю 18 сил. Воно фактично було готове до серійного виробництва, проте керівництво концерну побоялося, що модель "вкраде" покупців у дорожчого VW Beetle.

Volkswagen EA128 1963 року Фото: Autocar

Великий седан Volkswagen EA128 1963 року – задньомоторний попередник Phaeton із 2,0-літровим 90-сильним двигуном від Porsche 911, здатний розвинути 160 км/год. Компактний Volkswagen Chicco 1975 року можна назвати предком моделей Lupo і Up, а VW EA 276 1969 року – один із ранніх прототипів Golf із кутастим дизайном та опозитним мотором від Beetle.

VW EA 276 1969 року Фото: Autocar

Крім того, у музеї демонструють концепт Volkswagen Beetle з 44-сильним мотором від Polo та мікроавтобус VW Т2 із компактною газовою турбіною потужністю 74 к. с. Є і кабріолет Volkswagen T2, створений для одного німецького телешоу. Своєрідним шоукаром став і "Жук", який у Швейцарії в 1995 році перетворили на кошик повітряної кулі.

Кабріолет VW T2 Фото: Autocar

Спорткар Rovomobil – унікальне саморобне авто, створене в 1976 році майстрами із НДР на агрегатах старого Volkswagen Beetle, а також Trabant і Wartburg. Воно вирізняється обтічним кузовом із висувними фарами.

Саморобний Rovomobil Фото: Autocar

Також у музеї можна побачити експериментальний седан Volkswagen ESVW I 1971 року, який демонстрував тогочасні досягнення у царині безпеки авто. Автомобіль має зони деформації, потужні бампери та травмобезпечну панель приладів.

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Третій дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Виставлено і прототип зарядженого хетчбека Volkswagen Passat GTI 1977 року. Його планували запустити у виробництво, проте згодом відмовилися від цієї ідеї, оскільки вважали 108-сильний мотор заслабким. А VW IRVW III – експериментальний спортивний варіант Jetta другого покоління зі 178-сильним турбодизелем, який легко курсував автобанами на швидкості 200 км/год.

Volkswagen Passat GTI Фото: Autocar

Не став серійним і VW T3 Magma – позашляховий пікап зі сталевими дугами, лебідкою та збільшеним кліренсом. А от гібрид повнопривідного кабріолета Volkswagen Golf та FIAT Panda у 90-х випускали дрібними серіями в Італії під назвою Biagini Passo. Йлшл сучасним наступником можна вважати VW T-Roc Cabriolet.

Volkswagen Chicco 1975 року Фото: Autocar Biagini Passo 1990 року Фото: Autocar Volkswagen T2 із газовою турбіною Фото: Autocar Навантажувач Plattenwagen Фото: Autocar Volkswagen ESVW I 1971 року Фото: Autocar Volkswagen Beetle перетворили на кошик повітряної кулі Фото: Autocar VW T3 Magma Фото: Autocar Volkswagen Hormiga Фото: Autocar Volkswagen IRVW III Фото: Autocar Volkswagen Beetle з двигуном Polo Фото: Autocar

Крім того, у виробництво потрапила маловідома вантажівка Volkswagen Hormiga з простим рубаним дизайном, а оригінальні навантажувачі Plattenwagen на базі "Жука" працівники заводів марки робили своїми силами для перевезення запчастин.

До речі, нещодавно в Україну привезли новий Volkswagen Passat B9 у кузові універсал.

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