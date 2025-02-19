В музее показали секретную коллекцию редких и неизвестных Volkswagen (фото)

В экспозиции собрали прототипы и концепты Volkswagen, о которых неизвестно широкой общественности. Автомобили отличаются необычной конструкцией и оригинальным дизайном.

Related video

Volkswagen решил раскрыть свои секреты и показать неизвестные модели, которые так и не стали серийными. В Вольфсбурге организовали экспозицию Stiftung, где собрали экспериментальные и концептуальные Volkswagen. О ней рассказало британское издание Autocar.

В коллекции собраны необычные прототипы, концепты и шоукары из запасников Volkswagen. Подавляющее большинство из них не запустили в производство, а значительная часть автомобилей вообще осталась неизвестной широкой общественности.

Volkswagen EA48 1955 года Фото: Autocar

В частности, в экспозиции можно увидеть экспериментальный Volkswagen EA48 1955 года, который должен был стать младшим братом "Жука" и конкурентом Mini. Компактное городское авто оснащено оппозитным двухцилиндровым мотором мощностью 18 сил. Оно фактически было готово к серийному производству, однако руководство концерна побоялось, что модель "украдет" покупателей у более дорогого VW Beetle.

Volkswagen EA128 1963 года Фото: Autocar

Большой седан Volkswagen EA128 1963 года — заднемоторный предшественник Phaeton с 2,0-литровым 90-сильным двигателем от Porsche 911, способный развить 160 км/ч. Компактный Volkswagen Chicco 1975 года можно назвать предком моделей Lupo и Up, а VW EA 276 1969 года — один из ранних прототипов Golf с угловатым дизайном и оппозитным мотором от Beetle.

VW EA 276 1969 года Фото: Autocar

Кроме того, в музее демонстрируют концепт Volkswagen Beetle с 44-сильным мотором от Polo и микроавтобус VW Т2 с компактной газовой турбиной мощностью 74 л. с. Есть и кабриолет Volkswagen T2, созданный для одного немецкого телешоу. Своеобразным шоукаром стал и "Жук", который в Швейцарии в 1995 году превратили в корзину воздушного шара.

Кабриолет VW T2 Фото: Autocar

Спорткар Rovomobil — уникальное самодельное авто, созданное в 1976 году мастерами из ГДР на агрегатах старого Volkswagen Beetle, а также Trabant и Wartburg. Оно отличается обтекаемым кузовом с выдвижными фарами.

Самодельный Ровомобиль Фото: Autocar

Также в музее можно увидеть экспериментальный седан Volkswagen ESVW I 1971 года, который демонстрировал тогдашние достижения в области безопасности авто. Автомобиль имеет зоны деформации, мощные бамперы и травмобезопасную панель приборов.

Важно

Третий дубль: тест-драйв нового Volkswagen Tiguan

Выставлен и прототип заряженного хэтчбека Volkswagen Passat GTI 1977 года. Его планировали запустить в производство, однако впоследствии отказались от этой идеи, так как посчитали 108-сильный мотор слабоватым. А VW IRVW III — экспериментальный спортивный вариант Jetta второго поколения со 178-сильным турбодизелем, который легко курсировал по автобанам на скорости 200 км/ч.

Volkswagen Passat GTI Фото: Autocar

Не стал серийным и VW T3 Magma — внедорожный пикап со стальными дугами, лебедкой и увеличенным клиренсом. А вот гибрид полноприводного кабриолета Volkswagen Golf и FIAT Panda в 90-х выпускали мелкими сериями в Италии под названием Biagini Passo. Его современным преемником можно считать VW T-Roc Cabriolet.

Volkswagen Chicco 1975 года Фото: Autocar Biagini Passo 1990 года Фото: Autocar Volkswagen T2 с газовой турбиной Фото: Autocar Погрузчик Plattenwagen Фото: Autocar Volkswagen ESVW I 1971 года Фото: Autocar Volkswagen Beetle превратили в корзину воздушного шара Фото: Autocar VW T3 Magma Фото: Autocar Фольксваген Хормига Фото: Autocar Volkswagen IRVW III Фото: Autocar Volkswagen Beetle с двигателем Polo Фото: Autocar

Кроме того, в производство попал малоизвестный грузовик Volkswagen Hormiga с простым рубленым дизайном, а оригинальные погрузчики Plattenwagen на базе "Жука" работники заводов марки делали своими силами для перевозки запчастей.

Кстати, недавно в Украину привезли новый Volkswagen Passat B9 в кузове универсал.

Также Фокус рассказывал о самом дешевом кроссовере Volkswagen за 10 000 долларов.