В интернете показали раритетные и малоизвестные прототипы "Таврии" (фото)

ЗАЗ-1102 "Таврия" разрабатывали с 70-х годов и за это время выпустили немало прототипов. Эти автомобили существенно отличаются от стандартного хэтчбека.

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Обнародованы редкие архивные фото прототипов "Таврии" ЗАЗ-1102. Они позволяют проследить эволюцию бюджетной украинской модели. Фотографии опубликовал блогер Oleg AC.

Прототип ЗАЗ-1102 1978 года

Преемника "Запорожца" разрабатывали еще с середины 70-х годов. Сначала появился переднеприводный ЗАЗ "Перспектива", однако в серию он не пошел, а единственный сохранившийся его экземпляр стал экспонатом музея в Днепре.

Ранние прототипы ЗАЗ-1102 отличаются дизайном передней части

Ранний прототип ЗАЗ "Таврия" 1978 года в свое время демонстрировали Леониду Брежневу. Он существенно отличается от серийной модели и больше напоминает Ford Fiesta и Vauxhall Chevette тех лет. Сразу обращает на себя внимание нетипичный дизайн передней части.

"Таврию" оснастили 50-сильным двигателем Салон "Таврии" 1982 года

ЗАЗ-1102 "Таврия" оснастили 1,1-литровым 50-сильным мотором. Максимальная скорость хэтчбека составила 135 км/ч.

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Запуск "Таврии" в производство перенесли на 1985 год, а к тому времени модель эволюционировала и менялась. В частности, в 1982 году разработали прототип, который напоминал Citroen BX.

Предпоследний прототип "Таврии" с короткими передними крыльями

А на предпоследнем прототипе ЗАЗ-1102 обращает внимание благодаря коротким передним крыльям и капоту — как на ранних ВАЗ-2108. Кстати, именно из-за "восьмерки" и задержали старт производства "Таврии". Дело в том, что новый ЗАЗ не разрешали выпускать, пока "Лада" не встала на конвейер.

ЗАЗ-1106 — прототип "Таврии" второго поколения

Еще один интересный прототип — обтекаемый ЗАЗ-1106. Именно такой должна была быть "Таврия" второго поколения. В 1988 году изготовили лишь ее макет для выставки "Автодизайн", а серийной новая "Таврия" так и не стала.

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