В интернете показали малоизвестный украинский микроавтобус 90-х для бездорожья (фото)
"Сула" — украинский внедорожный микроавтобус, разработанный в начале 90-х годов в Лубнах. Модель планировали выпускать в нескольких версиях с бензиновым или дизельным двигателем.
Мало кто знает, что более 30 лет назад в Украине разработали внедорожный микроавтобус "Сула". Оригинальную модель планировали выпускать серийно. О ней рассказал блогер Oleg AC.
Идея создать украинский микроавтобус повышенной проходимости родилась в начале 90-х у руководства предприятия "Автомаш" из города Лубны (Полтавская область). В первую очередь, его планировали использовать в качестве кареты скорой помощи для сельской местности.
Модель разработали во львовском НИИ "Укравтобуспром". В ее основе лежало полноприводное шасси УАЗ-3303 — грузового варианта "Буханки". Прототипы оснастили стандартным бензиновым двигателем от УАЗ, но в перспективе "Сулу" планировали комплектовать и польскими дизелями Andoria на 70-90 сил.
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Разработали несколько вариантов модели — 11-местный микроавтобус "Сула-2210", спецавто скорой помощи "Сула-3980" и пятиместный пикап грузоподъемностью 500 кг. Их активно демонстрировали на различных выставках в 1993-1994 годах.
Планировали выпустить 1000 экземпляров "Сулы" за год, однако в условиях экономических трудностей запустить производство так и не удалось.
Кстати, недавно в интернете показали малоизвестные прототипы "Таврии" разных лет.
Также Фокус сообщал, что с производства сняли знаменитую грузовую Tatra.
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