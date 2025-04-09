Самый дорогой BMW за $500 000 впервые заметили на дорогах (фото)

В Германии сфотографировали новый BMW Skytop. Мощный лимитированный спорткар проходит финальные тесты.

Related video

О самом дорогом BMW рассказали на сайте Autoevolution.

Новый BMW Skytop — эксклюзивный кабриолет со съемной крышей (тарга), который представили в прошлом году в статусе концепта, а потом все же решили выпустить лимитированной серией из 50 авто. Цена BMW Skytop составит примерно 500 000 долларов.

Концепт BMW Skytop Фото: BMW

На испытаниях на автодроме Нюрбургринг новый кабриолет BMW Skytop оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что серийная модель мало изменилась по сравнению со своим прототипом. Заменили лишь капот и зеркала заднего вида.

Выпустят всего 50 BMW Skytop Фото: autoevolution.com

Новый BMW Skytop отличается элегантным вытянутым силуэтом с "акульим носом", длинным капотом, высокой оконной линией и заостренной задней частью. Небольшая решетка радиатора BMW сочетается с тоненькими фарами.

Важно

Электрический BMW M3 мощностью более 1000 сил показали на первых фото

Салон BMW Skytop на фото не виден, но известно, что его отделка будет дорогой и роскошной. Компоновка останется такой же, как у модели-донора BMW M8.

Спорткар получит 625-сильный V8 твин-турбо Фото: autoevolution.com

Именно на шасси купе BMW M8 в исполнении Competition создали Skytop. Это значит, что спорткар оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 625 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Кстати, недавно в Киеве видели редкий заряженный BMW, способный развить 300 км/ч.

Также Фокус писал, что рассекретили новый семейный кроссовер Citroen.