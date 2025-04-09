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Авто

Самый дорогой BMW за $500 000 впервые заметили на дорогах (фото)

BMW Skytop, новый BMW Skytop, спорткар BMW, BMW M8, BMW M8
Фото: autoevolution.com | BMW Skytop тестируют в Германии

В Германии сфотографировали новый BMW Skytop. Мощный лимитированный спорткар проходит финальные тесты.

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Новый BMW Skytop — эксклюзивный кабриолет со съемной крышей (тарга), который представили в прошлом году в статусе концепта, а потом все же решили выпустить лимитированной серией из 50 авто. Цена BMW Skytop составит примерно 500 000 долларов.

BMW Skytop, новый BMW Skytop, спорткар BMW, BMW M8, BMW M8 Fullscreen
Концепт BMW Skytop
Фото: BMW

На испытаниях на автодроме Нюрбургринг новый кабриолет BMW Skytop оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что серийная модель мало изменилась по сравнению со своим прототипом. Заменили лишь капот и зеркала заднего вида.

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Выпустят всего 50 BMW Skytop
Фото: autoevolution.com

Новый BMW Skytop отличается элегантным вытянутым силуэтом с "акульим носом", длинным капотом, высокой оконной линией и заостренной задней частью. Небольшая решетка радиатора BMW сочетается с тоненькими фарами.

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Салон BMW Skytop на фото не виден, но известно, что его отделка будет дорогой и роскошной. Компоновка останется такой же, как у модели-донора BMW M8.

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Спорткар получит 625-сильный V8 твин-турбо
Фото: autoevolution.com

Именно на шасси купе BMW M8 в исполнении Competition создали Skytop. Это значит, что спорткар оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 625 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

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