Самый дорогой BMW за $500 000 впервые заметили на дорогах (фото)
В Германии сфотографировали новый BMW Skytop. Мощный лимитированный спорткар проходит финальные тесты.
О самом дорогом BMW рассказали на сайте Autoevolution.
Новый BMW Skytop — эксклюзивный кабриолет со съемной крышей (тарга), который представили в прошлом году в статусе концепта, а потом все же решили выпустить лимитированной серией из 50 авто. Цена BMW Skytop составит примерно 500 000 долларов.
На испытаниях на автодроме Нюрбургринг новый кабриолет BMW Skytop оклеили камуфляжной пленкой, однако видно, что серийная модель мало изменилась по сравнению со своим прототипом. Заменили лишь капот и зеркала заднего вида.
Новый BMW Skytop отличается элегантным вытянутым силуэтом с "акульим носом", длинным капотом, высокой оконной линией и заостренной задней частью. Небольшая решетка радиатора BMW сочетается с тоненькими фарами.
Салон BMW Skytop на фото не виден, но известно, что его отделка будет дорогой и роскошной. Компоновка останется такой же, как у модели-донора BMW M8.
Именно на шасси купе BMW M8 в исполнении Competition создали Skytop. Это значит, что спорткар оснащен 4,4-литровым V8 твин-турбо мощностью 625 л. с., 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.
Кстати, недавно в Киеве видели редкий заряженный BMW, способный развить 300 км/ч.
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