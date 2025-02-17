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Авто

Электрический BMW M3 мощностью более 1000 сил показали на первых фото

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Фото: cochespias.net | Электромобиль BMW M3 выйдет на рынок в 2026 году

Новый BMW M3 будет доступен не только в бензиновом, но и в электрическом исполнении. Для седана готовят четырехмоторную установку на 1360 сил.

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BMW M3 впервые станет электромобилем. Мощный седан выйдет на рынок в 2026 году, но совсем скоро дебютирует предсерийная версия модели. Ее фото опубликовали на сайте Cochespias.

Спортивный электромобиль BMW назовут M3 EV или же i3 M. На фото он в камуфляже, однако видно, что его внешность выдержана в новом стиле.

BMW M3 ev, электромобиль BMW, Новый BMW M3, Новый BMW M3 Fullscreen
Колесные диски концепта получили подсветку
Фото: cochespias.net
BMW M3 2026, электромобиль BMW, Новый BMW M3, Новый BMW M3 Fullscreen
Фото: cochespias.net

Новый BMW M3 отличается рубленым дизайном с тоненькой решеткой радиатора в духе модели 2002 70-х. У него расширенные крылья, узкие фары и оригинальные фонари, а боковые окна не имеют рамок. Седан сохранит обвес и задний спойлер, а концепт получил еще и оригинальные колесные диски с подсветкой.

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В салоне на всю ширину передней панели растянут узкий экран, также есть большой тачскрин. Кроме того, установлены спортивные кресла с карбоновым каркасом. В отделке преобладает алькантара.

BMW M3, электромобиль BMW, Новый BMW M3, Новый BMW M3 Fullscreen
На всю ширину передней панели растянули экран на всю ширину
Фото: cochespias.net

Ожидается, что электромобиль BMW M3 построят на новой платформе Neue Klasse и он получит четырехмоторную установку мощностью 1360 сил (1 Мегаватт). 800-вольтовое электрооборудование позволит быструю зарядку: пополнить запас хода на 300 км можно будет за 10 минут. Стоит отметить, что бензиновый седан BMW M3 останется в линейке.

Кстати, недавно в линейке BMW M3 появился 550-сильный спортивный универсал.

Также Фокус рассказывал, что в Киеве заметили седан BMW, который является альтернативой M3.