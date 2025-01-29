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BMW представили скоростной электрокроссовер с запасом хода 700 км (видео)

BMW iX 2025, BMW iX, новый BMW iX, электромобиль BMW, электромобиль BMW
Фото: BMW | BMW iX прошел обновление BMW iX прошел обновление

Электромобиль BMW iX изменился внешне и получил улучшенные силовые установки мощностью до 659 л.с. Запас хода электрокара вырос и достигает 700 км.

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Презентован новый BMW iX 2025. Электрический кроссовер прошел плановое обновление и поступит в производство с марта. Об этом сообщается на официальном сайте BMW.

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Электромобиль BMW iX сохраняет граненый дизайн и не слишком изменился внешне. Кроссовер узнается по измененной передней части с более агрессивным бампером, обновленными бамперами и измененными "ноздрями" фальш радиаторной решетки (она теперь доступна с диодной подсветкой. Также установили новые колесные диски — 20-дюймовые в стандартной модели и 21-дюймовые — в спортивном варианте М70.

BMW iX, новый BMW iX, BMW iX 2025, электромобиль BMW Fullscreen
Запас хода BMW iX достигает 700 км
Фото: BMW

В салоне сохранили знакомую компоновку с широким изогнутым дисплеем. Единственное существенное изменение — улучшенные спортивные сиденья в BMW iX M70. Кроме того, доступны новые варианты внутренней отделки.

салон BMW iX, новый BMW iX, BMW iX 2025, электромобиль BMW iX 2025, электромобиль BMW Fullscreen
Для кроссовера доступны новые спортивные кресла
Фото: BMW

Больше всего доработали силовые установки. Новый BMW iX стал мощнее и быстрее, а его запас хода существенно вырос. Электрокар предложат в трех полноприводных версиях:

  • xDrive45 — 408 л. с., 5,1 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, батарея на 94,8 кВт∙ч, запас хода до 602 км;
  • xDrive60 — 544 л. с., 4,6 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, батарея на 109 кВт∙ч, запас хода до 701 км;
  • xDrive M70 — 659 л. с., 3,8 с до 100 км/ч, максималка 250 км/ч, батарея на 109 кВт∙ч, запас хода до 600 км.

Кстати, недавно дебютировал самый дорогой и самый быстрый седан BMW, который способен развить 330 км/ч.

Также Фокус рассказывал о новом спортивном универсале BMW.