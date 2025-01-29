BMW представили скоростной электрокроссовер с запасом хода 700 км (видео)
Электромобиль BMW iX изменился внешне и получил улучшенные силовые установки мощностью до 659 л.с. Запас хода электрокара вырос и достигает 700 км.
Презентован новый BMW iX 2025. Электрический кроссовер прошел плановое обновление и поступит в производство с марта. Об этом сообщается на официальном сайте BMW.Важно
Электромобиль BMW iX сохраняет граненый дизайн и не слишком изменился внешне. Кроссовер узнается по измененной передней части с более агрессивным бампером, обновленными бамперами и измененными "ноздрями" фальш радиаторной решетки (она теперь доступна с диодной подсветкой. Также установили новые колесные диски — 20-дюймовые в стандартной модели и 21-дюймовые — в спортивном варианте М70.
В салоне сохранили знакомую компоновку с широким изогнутым дисплеем. Единственное существенное изменение — улучшенные спортивные сиденья в BMW iX M70. Кроме того, доступны новые варианты внутренней отделки.
Больше всего доработали силовые установки. Новый BMW iX стал мощнее и быстрее, а его запас хода существенно вырос. Электрокар предложат в трех полноприводных версиях:
- xDrive45 — 408 л. с., 5,1 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, батарея на 94,8 кВт∙ч, запас хода до 602 км;
- xDrive60 — 544 л. с., 4,6 с до 100 км/ч, максималка 200 км/ч, батарея на 109 кВт∙ч, запас хода до 701 км;
- xDrive M70 — 659 л. с., 3,8 с до 100 км/ч, максималка 250 км/ч, батарея на 109 кВт∙ч, запас хода до 600 км.
Кстати, недавно дебютировал самый дорогой и самый быстрый седан BMW, который способен развить 330 км/ч.
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