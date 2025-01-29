BMW представили швидкісний електрокросовер із запасом ходу 700 км (відео)

Електромобіль BMW iX змінився зовні та отримав покращені силові установки потужністю до 659 к. с. Запас ходу електрокара зріс і сягає 700 км.

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Презентовано новий BMW iX 2025. Електричний кросовер пройшов планове оновлення і надійде у виробництво з березня. Про це повідомляється на офіційному сайті BMW.

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Електромобіль BMW iX зберігає гранчастий дизайн і не надто змінився зовні. Кросовер пізнається за зміненою передньою частиною з агресивнішим бампером, оновленими бамперами і зміненими "ніздрями" фальш радіаторної решітки (вона тепер доступна з діодним підсвічуванням. Також встановили нові колісні диски – 20-дюймові в стандартній моделі та 21-дюймові – у спортивному варіанті М70.

Запас ходу BMW iX сягає 700 км Фото: BMW

У салоні зберегли знайоме компонування з широким вигнутим дисплеєм. Єдина суттєва зміна – покращені спортивні сидіння в BMW iX M70. Крім того, доступні нові варіанти внутрішнього оздоблення.

Для кросовера доступні нові спортивні крісла Фото: BMW

Найбільше доопрацювали силові установки. Новий BMW iX став потужнішим і швидшим, а його запас ходу суттєво зріс. Електрокар запропонують у трьох повнопривідних версіях:

xDrive45 – 408 к. с., 5,1 с до 100 км/год, максималка 200 км/год, батарея на 94,8 кВт∙год, запас ходу до 602 км;

xDrive60 – 544 к. с., 4,6 с до 100 км/год, максималка 200 км/год, батарея на 109 кВт∙год, запас ходу до 701 км;

xDrive M70 – 659 к. с., 3,8 с до 100 км/год, максималка 250 км/год, батарея на 109 кВт∙год, запас ходу до 600 км.

До речі, нещодавно дебютував найдорожчий і найшвидший седан BMW, який здатен розвинути 330 км/год.

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