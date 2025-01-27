Спорткар для сім'ї: новий заряджений універсал показали на перших фото
Універсал BMW M3 Touring CS отримає 550-сильну турбошістку. Спортивне сімейне авто зможе розганятися до сотні за 3,4 с і розвивати 290-300 км/год.
Новий BMW M3 Touring стане ще швидшим. Зарядженому універсалу готують потужнішу версію CS. Сімейний спорткар презентують цього року, а поки на сторінці BMW в Instagram показали перші тизери авто.
Універсал BMW M3 Touring CS проходить випробування на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг. Тестове авто обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну можна розгледіти.
Як і седан BMW M3 CS, універсал вирізняється дещо зміненою решіткою радіатора, інакшим обвісом та новими кованими дисками діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду.
Салон авто не показали, але за аналогією з седаном там встановлять спортивні крісла. Універсал BMW M3 CS залишиться сімейним авто з просторим салоном і великим (500-1510 л) багажником.
Новий BMW M3 CS оснастять покращеною версією 3,0-літрової турбошістки, яка розвиває 550 к. с. та 650 Н∙м. Розгін до 100 км/год займатиме 3,4 с, а максимальну швидкість обмежать на 290 або 300 км/год.
Спортивний універсал BMW пропонуватимуть виключно з повним приводом. Він отримає переналаштовану підвіску та збільшені гальма. Очікується, що випустять лише 2000 таких авто.
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