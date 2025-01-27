Спорткар для сім'ї: новий заряджений універсал показали на перших фото

Універсал BMW M3 Touring CS отримає 550-сильну турбошістку. Спортивне сімейне авто зможе розганятися до сотні за 3,4 с і розвивати 290-300 км/год.

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Новий BMW M3 Touring стане ще швидшим. Зарядженому універсалу готують потужнішу версію CS. Сімейний спорткар презентують цього року, а поки на сторінці BMW в Instagram показали перші тизери авто.

Універсал BMW M3 Touring CS проходить випробування на знаменитому німецькому автодромі Нюрбургринг. Тестове авто обклеїли камуфляжною плівкою, проте окремі деталі дизайну можна розгледіти.

Універсал отримає 550-сильний турбомотор Фото: BMW

Як і седан BMW M3 CS, універсал вирізняється дещо зміненою решіткою радіатора, інакшим обвісом та новими кованими дисками діаметром 19 дюймів спереду і 20 дюймів ззаду.

Салон авто не показали, але за аналогією з седаном там встановлять спортивні крісла. Універсал BMW M3 CS залишиться сімейним авто з просторим салоном і великим (500-1510 л) багажником.

Важливо

Практичні та місткі: кращі сімейні універсали з пробігом (фото)

Новий BMW M3 CS оснастять покращеною версією 3,0-літрової турбошістки, яка розвиває 550 к. с. та 650 Н∙м. Розгін до 100 км/год займатиме 3,4 с, а максимальну швидкість обмежать на 290 або 300 км/год.

Авто зможе розганятися до сотні за 3,4 с Фото: BMW

Спортивний універсал BMW пропонуватимуть виключно з повним приводом. Він отримає переналаштовану підвіску та збільшені гальма. Очікується, що випустять лише 2000 таких авто.

Раніше Фокус розповідав про найшвидший і найдорожчий седан BMW, який здатен розвинути 330 км/год.

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