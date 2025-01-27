Спорткар для семьи: новый заряженный универсал BMW показали на первых фото

Универсал BMW M3 Touring CS получит 550-сильную турбошестерню. Спортивное семейное авто сможет разгоняться до сотни за 3,4 с и развивать 290-300 км/ч.

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Новый BMW M3 Touring станет еще быстрее. Заряженному универсалу готовят более мощную версию CS. Семейный спорткар презентуют в этом году, а пока на странице BMW в Instagram показали первые тизеры авто.

Универсал BMW M3 Touring CS проходит испытания на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг. Тестовое авто оклеили камуфляжной пленкой, однако отдельные детали дизайна можно разглядеть.

Универсал получит 550-сильный турбомотор Фото: BMW

Как и седан BMW M3 CS, универсал отличается несколько измененной решеткой радиатора, иным обвесом и новыми коваными дисками диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Салон авто не показали, но по аналогии с седаном там установят спортивные кресла. Универсал BMW M3 CS останется семейным авто с просторным салоном и большим (500-1510 л) багажником.

Важно

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Новый BMW M3 CS оснастят улучшенной версией 3,0-литровой турбошестерни, которая развивает 550 л. с. и 650 Н∙м. Разгон до 100 км/ч займет 3,4 с, а максимальную скорость ограничат на 290 или 300 км/ч.

Авто сможет разгоняться до сотни за 3,4 с Фото: BMW

Спортивный универсал BMW будут предлагать исключительно с полным приводом. Он получит перенастроенную подвеску и увеличенные тормоза. Ожидается, что выпустят всего 2000 таких авто.

Ранее Фокус рассказывал о самом быстром и дорогом седане BMW, который способен развить 330 км/ч.

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