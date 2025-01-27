Запас ходу 800 км і 2,8 с до сотні: у Києві помітили перший електромобіль Xiaomi (фото)

Новий Xiaomi SU7 у версії Max оснащений 673-сильною установкою. Електромобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с та проїхати до 800 км без підзарядки.

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В Україну завозять електромобілі Xiaomi SU7. Один із седанів помітили в Києві, а його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електрокар у нас продають неофіційно – його імпортують з Китаю. Ціна Xiaomi SU7 в Україні становить від 44 до 49 тис. доларів.

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Новий Xiaomi SU7 – доступніша альтернатива Tesla Model S та Porsche Taycan. П’ятиметровий седан Е-клкасу вирізняється елегантним обтічним дизайном з крупними фарами та загостреною задньою частиною.

Xiaomi SU7 здатен розігнатися до сотні за 2,8 с Фото: Topcars UA

У салоні встановлено вузький цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін, також доступні монітори для задніх пасажирів. Седан Xiaomi SU7 має два багажники – 517-літровий задній і 105-літровий передній.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Xiaomi

Конкретно цей електромобіль Xiaomi SU7 2024 належить до версії Max. Він оснащений двома електромоторами, які сумарно розвивають 673 к. с. і 838 Н∙м.

Запас ходу Xiaomi SU7 сягає 800 км Фото: Topcars UA

Седан Xiaomi SU7 здатен розігнатися до 100 км/год за 2,8 с і розвинути 265 км/год. Батарея ємністю 101 кВт∙год дозволяє проїхати до 800 км без підзарядки.

До речі, нещодавно в лінійці Xiaomi з'явилася друга модель — електричний кросовер.

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