Запас хода 800 км и 2,8 с до сотни: в Киеве заметили первый электромобиль Xiaomi (фото)

Новый Xiaomi SU7 в версии Max оснащен 673-сильной установкой. Электромобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и проехать до 800 км без подзарядки.

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В Украину завозят электромобили Xiaomi SU7. Один из седанов заметили в Киеве, а его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электрокар у нас продают неофициально — его импортируют из Китая. Цена Xiaomi SU7 в Украине составляет от 44 до 49 тыс. долларов.

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Новый Xiaomi SU7 — более доступная альтернатива Tesla Model S и Porsche Taycan. Пятиметровый седан Е-клкаса отличается элегантным обтекаемым дизайном с крупными фарами и заостренной задней частью.

Xiaomi SU7 способен разогнаться до сотни за 2,8 с Фото: Topcars UA

В салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, также доступны мониторы для задних пассажиров. Седан Xiaomi SU7 имеет два багажника — 517-литровый задний и 105-литровый передний.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Xiaomi

Конкретно этот электромобиль Xiaomi SU7 2024 относится к версии Max. Он оснащен двумя электромоторами, которые суммарно развивают 673 л.с. и 838 Н∙м.

Запас хода Xiaomi SU7 достигает 800 км Фото: Topcars UA

Седан Xiaomi SU7 способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 265 км/ч. Батарея емкостью 101 кВт∙ч позволяет проехать до 800 км без подзарядки.

Кстати, недавно в линейке Xiaomi появилась вторая модель — электрический кроссовер.

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