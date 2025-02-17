Електричний BMW M3 потужністю понад 1000 сил показали на перших фото

Новий BMW M3 буде доступний не лише в бензиновому, але й в електричному виконанні. Для седана готують чотиримоторну установку на 1360 сил.

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BMW M3 уперше стане електромобілем. Потужний седан вийде на ринок у 2026 році, але зовсім скоро дебютує перед серійна версія моделі. Її фото опублікували на сайті Cochespias.

Спортивний електромобіль BMW назвуть M3 EV або ж i3 M. На фото він у камуфляжі, проте видно, що його зовнішність витримана в новому стилі.

Колісні диски концепта отримали підсвічування Фото: cochespias.net Фото: cochespias.net

Новий BMW M3 вирізняється рубаним дизайном із тоненькою решіткою радіатора в дусі моделі 2002 70-х. У нього розширені крила, вузькі фари та оригінальні ліхтарі, а бокові вікна не мають рамок. Седан збереже обвіс і задній спойлер, а концепт отримав ще й оригінальні колісні диски з під світкою.

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У салоні на всю ширину передньої панелі розтягнутий вузький екран, також є великий тачскрін. Крім того, встановлено спортивні крісла із карбоновим каркасом. В оздобленні переважає алькантара.

На всю ширину передньої панелі розтягнули екран Фото: cochespias.net

Очікується, що електромобіль BMW M3 збудують на новій платформі Neue Klasse і він отримає чотиримоторну установку потужністю 1360 сил (1 Мегават). 800-вольтне електрообладнання дозволить швидку зарядку: поповнити запас ходу на 300 км можна буде за 10 хвилин. Варто відзначити, що бензиновий седан BMW M3 залишиться в лінійці.

До речі, нещодавно у лінійці BMW M3 зявився 550-сильний спортивний універсал.

Також Фокус розповідав, що в Києві помітили седан BMW, який є альтернативою M3.