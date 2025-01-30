Сімейна ракета: представлено 550-сильний заряджений універсал BMW (фото, відео)

Новий BMW M3 CS Touring отримав потужнішу 550-сильну турбошістку і полегшений за рахунок карбонових деталей. Заряджений універсал здатен розігнатися до сотні за 3,5 с і розвинути 300 км/год.

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Спортивний універсал BMW M3 Touring отримав нову заряджену версію CS (Club Sport). Вона вийде на ринок із березня за ціною від 152 900 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті BMW.

Як і седан BMW M3 CS, універсал оснащений доопрацьованою 3,0-літровою турбошісткою. Її віддачу збільшили до 550 к. с. і 650 Н∙м, а також встановили гучніший спортивний вихлоп.

Важливо

Практичні та місткі: кращі сімейні універсали з пробігом (фото)

Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а до 200 км/год – 11,7 с. Максимальна швидкість обмежена на позначці 300 км/год. Середня витрата пального складає 10,5 л/100 км.

Універсал має задньопривідний режим для дрифту Фото: BMW

Новий BMW M3 CS Touring пропонують виключно з повним приводом, хоча є і задньопривідний режим для дрифту. Універсал отримав активний задній диференціал та переналаштовану підвіску з адаптивними амортизаторами, а за доплату доступні карбоново керамічні гальма.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: BMW

Універсал BMW M3 полегшили на 15 кг за рахунок карбонових капота, дифузора та обвісу. Крім того, авто вирізняється особливою решіткою радіатора та кованими дисками із шинами розміром 275/35 ZR19 спереду та 285/30 ZR20 ззаду.

Об'єм багажника становить 500-1510 л Фото: BMW

У салоні BMW M3 CS Touring встановили спортивні ківшеподібні крісла, а кермо обшили алькантарою. Заряджений універсал залишається практичним сімейним авто з просторим інтер’єром та великим (500-1510 л) багажником.

До речі, нещодавно презентували потужний електрокросовер BMW із запасом ходу до 700 км.

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