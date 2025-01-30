Семейная ракета: представлен 550-сильный заряженный универсал BMW (фото, видео)

Новый BMW M3 CS Touring получил более мощную 550-сильную турбошестерню и облегчен за счет карбоновых деталей. Заряженный универсал способен разогнаться до сотни за 3,5 с и развить 300 км/ч.

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Спортивный универсал BMW M3 Touring получил новую заряженную версию CS (Club Sport). Она выйдет на рынок с марта по цене от 152 900 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте BMW.

Как и седан BMW M3 CS, универсал оснащен доработанной 3,0-литровой турбошестерней. Ее отдачу увеличили до 550 л.с. и 650 Н∙м, а также установили более громкий спортивный выхлоп.

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С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а до 200 км/ч — 11,7 с. Максимальная скорость ограничена на отметке 300 км/ч. Средний расход топлива составляет 10,5 л/100 км.

Универсал имеет заднеприводный режим для дрифта Фото: BMW

Новый BMW M3 CS Touring предлагают исключительно с полным приводом, хотя есть и заднеприводный режим для дрифта. Универсал получил активный задний дифференциал и перенастроенную подвеску с адаптивными амортизаторами, а за доплату доступны карбоново керамические тормоза.

В салоне установили спортивные кресла Фото: BMW

Универсал BMW M3 облегчили на 15 кг за счет карбоновых капота, диффузора и обвеса. Кроме того, авто отличается особой решеткой радиатора и коваными дисками с шинами размером 275/35 ZR19 спереди и 285/30 ZR20 сзади.

Объем багажника составляет 500-1510 л Фото: BMW

В салоне BMW M3 CS Touring установили спортивные ковшеобразные кресла, а руль обшили алькантарой. Заряженный универсал остается практичным семейным авто с просторным интерьером и большим (500-1510 л) багажником.

Кстати, недавно презентовали мощный электрокроссовер BMW с запасом хода до 700 км.

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