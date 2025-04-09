Найдорожчий BMW за $500 000 уперше помітили на дорогах (фото)

У Німеччині сфотографували новий BMW Skytop. Потужний лімітований спорткар проходить фінальні тести.

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Новий BMW Skytop – ексклюзивний кабріолет зі знімним дахом (тарга), який представили торік у статусі концепту, а потім все ж вирішили випустити лімітованою серією із 50 авто. Ціна BMW Skytop складе приблизно 500 000 доларів.

Концепт BMW Skytop Фото: BMW

На випробуваннях на автодромі Нюрбургринг новий кабріолет BMW Skytop обклеїли камуфляжною плівкою, проте видно, що серійна модель мало змінилася порівняно зі своїм прототипом. Замінили лише капот та дзеркала заднього виду.

Випустять лише 50 BMW Skytop Фото: autoevolution.com

Новий BMW Skytop вирізняється елегантним витягнутим силутом із "акулячим носом", довгим капотом, високою віконною лінією та загостреною задньою частиною. Невелика решітка радіатора BMW поєднується з тоненькими фарами.

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Салон BMW Skytop на фото не видно, але відомо, що його оздоблення буде дорогим і розкішним. Компонування залишиться таким самим, як у моделі-донора BMW M8.

Спорткар отримає 625-сильний V8 твін-турбо Фото: autoevolution.com

Саме на шасі купе BMW M8 у виконанні Competition створили Skytop. Це значить, що спорткар оснащений 4,4-літровим V8 твін-турбо потужністю 625 к. с., 8-ступінчастим автоматом і повним приводом.

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