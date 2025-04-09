Змінився до невпізнання: новий Citroen C5 Aircross помітили на дорогах до прем'єри (фото)

Новий Citroen C5 Aircross представлять за три тижні, проте його вдалося сфотографувати до презентації. Кросовер підріс і зазнав змін зовні та всередині.

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Перше фото Citroen C5 Aircross опублікувало словенське видання Finance.

Саме у Словенії засвітився новий кросовер Citroen. Автомобіль помітили під час рекламної фотосесії. Офіційна презентація моделі запланована на 28 квітня.

Дизайн кросовера кардинально зміниться Фото: Motor.es

Фото Citroen C5 Aircross підтверджує автентичність розсекречених раніше патентних рендерів моделі другого покоління. Зображення дають зрозуміти, що авто кардинально змінилося зовні і зовсім не схоже на попередника.

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Натомість новий Citroen C5 Aircross дуже нагадує торішній передсерійний концепт. На зміну плавним лініям кузова прийшли грані. Також звертають на себе увагу оригінальні ліхтарі.

Раніше розсекретили і салон Citroen C5 Aircross. Кросовер отримає двоспицеве кермо, тоненький цифровий щиток приладів і портретний тачскрін. Авто стане просторішим.

У салоні встановлять портетний тачскрін Фото: largus.fr

Кросовер Citroen C5 Aircross збудовано на сучасній платформі STLA Medium, як і нові Opel Grandland, Peugeot 3008 і 5008. Саме в них модель запозичить електрифіковані установки.

Зокрема, очікуються 1,2-літровий "м’який" гібрид на 136 к. с. та 195-сильний плагін-гібрид. Крім того, у лінійці вперше з’являться електричні модифікації: їх потужність складе 210-320 к. с., а запас ходу електрокара сягне 700 км.

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