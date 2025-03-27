Citroen представила недорогий електричний фургон-кросовер за 18 000 євро (фото)

Новий Citroen e-C3 Van має багажник на 1,2 кубометра та здатен перевозити 494 кг вантажу. Запас ходу електрокара становить 323 км.

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Лінійку Citroen C3 2025 поповнила комерційна модифікація Van. Крос-хетчбек перетворили на компактний вантажний фургон. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

На фургон перетворили електрокар Citroen e-C3 Фото: Citroen

За основу взяли електромобіль Citroen e-C3, який уже доступний і в Україні. Він оснащений 113-сильним мотором і батареєю на 44 кВт∙год. Авто розганяється до 100 км/год за 10,4 с і розвиває 132 км/год, а його запас ходу сягає 323 км.

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Замість задніх сидінь в Citroen e-C3 Van обладнали вантажний відсік, відділений від першого ряду перегородкою із ґратами. Його об’єм становить 1,2 куб. м, а довжина – 1,13 м. Вантажопідйомність авто складає 494 кг.

Комплектація включає кондиціонер, підігрів крісел і 10,25-дюймовий тачскрін Фото: Citroen

Зовні новий Citroen e-C3 Van майже нічим не відрізняється від стандартної пасажирської версії – навіть задні вікна фургона залишилися. Дизайн електрокара витримано у позашляховому стилі – з високим капотом, пластиковим обвісом і чималим (197 мм) кліренсом.

Вантажний відсік відділений перегородкою із ґратами Фото: Citroen

Електромобіль Citroen e-C3 Van у Франції зараз коштує від 18 025 євро, з урахуванням знижок та урядових субсидій. Комплектація включає кондиціонер, 10,25-дюймовий тачскрін, круїз-контроль, підігрів сидінь, датчики дозу і світла.

До речі, у лінійці Citroen є дешевший комерційний електрокар за $8500. Він доступний в Україні.

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