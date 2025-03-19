Кросовери, гібриди та електрокар: в Україні дебютували нові Citroen, Opel і Peugeot (фото)

Концерн Stellantis розширив лінійку на українському ринку. Презентовано нові Citroen C3 і C4, Opel Grandland та Peugeot 3008.

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На український ринок виходять одразу чотири моделі від концерну Stellantis. Нові Citroen, Opel та Peugeot представили в Києві і журналіст Фокусу побував на їх презентації.

Загалом бренди Stellantis (Citroen, DS, Jeep, Opel, Peugeot) презентують у 2025 році в Україні понад два десятки легкових та комерційних моделей. Значна їх частина буде гібридами та електрокарами.

У планах групи – реалізувати цьогоріч понад 10 000 автомобілів та увійти до трійки лідерів українського ринку. За 2024 рік (торік продали Stellantis в Україні продав 6822 авто, а його частка на ринку зросла до 8,6%.

Citroen

Лінійку Citroen в Україні поповнили дві нові моделі. Зокрема, дебютував новий Citroen C3 четвертого покоління. Автомобіль підріс у розмірах і став крос-хетчбеком: він вирізняється кутастим дизайном та має високий (178 мм) кліренс.

Citroen C3 Фото: Тарас Брязгунов

Хоча модель недорога, вона отримала у базовій версії цифрову панель приладів, 10,25-дюймовий тачскрін, кондиціонер, круїз-контроль, підігрів крісел, датчики світла та дощу.

Новий Citroen C3 в Україні пропонують у трьох версіях. Найдешевшим є бензиновий варіант з 1,2-літровим 100-сильним турбомотором – 729 000 гривень. Гібрид з цим же двигуном і "м’якою" установкою коштує від 901 800 гривень.

Також в Україні доступний електромобіль Citroen e-C3 зі 113-сильним мотором і запасом ходу 300 км. Він коштує 864 200 гривень.

Citroen C4 Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, презентували оновлений Citroen C4 зі зміненою передньою частиною та покращеним салоном. Він доступний у 1,2-літрових модифікаціях – 130-сильній бензиновій та 136-сильній гібридній. Стартова ціна – приблизно від мільйона гривень.

Opel

В Україну привезли новий Opel Grandland другого покоління. Флагманський кросовер марки став більшим і соліднішим на вигляд. Його салон просторіший, а об’єм багажника складає 550-1641 л.

Opel Grandland Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Opel Grandland в Україні дебютує із 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 180 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП, а невдовзі додадуть гібридну та електричну модифікації. Базова версія за 1 343 000 гривень отримала безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду, електропривід дверей багажника, підігрів крісел і керма.

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Peugeot

Новий Peugeot 3008 третьої генерації кардинально змінився і став купе-кросовером. Він вирізняється оригінальним дизайном та нестандартним інтер’єром у стилістиці i-Cockpit із великим вигнутим дисплеєм на передній панелі.

Peugeot 3008 Фото: Тарас Брязгунов

Першими на український ринок вийдуть 180-сильний бензиновий кросовер Peugeot 3008 та "м’який" гібрид на 136 сил. Примітно, що у них однакова ціна. Базові версії коштують від 1 369 300 гривень і оснащені 19-дюймовими дисками, доступом без ключа, діодною оптикою, двозонним клімат-контролем, круїз-контролем, камерою і підігрівом сидінь.А влітку дебютує і електричний варіант.

Peugeot 3008 став купе-кросовером Фото: Тарас Брязгунов

Упродовж 2025 року планується ще низка новинок від Stellantis. Зокрема, варто очікувати на нові Citroen C3 Aircross, DS №8, Jeep Compass, Recon і Wagoneer S, Opel Frontera, Peugeot 5008 і Landtrek. З'являться і оновлені комерційні моделі, а ще розглядається можливість локалізації виробництва повнопривідних фургонів та мінівенів підвищеної прохідності від Dangel.

До речі, нещодавно на наш ринок вийшов електромобіль Citroen за $8500.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився стильний наступник Audi A4.