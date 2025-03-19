Кроссоверы, гибриды и электрокар: в Украине дебютировали новые Citroen, Opel и Peugeot (фото)

Концерн Stellantis расширил линейку на украинском рынке. Презентованы новые Citroen C3 и C4, Opel Grandland и Peugeot 3008.

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На украинский рынок выходят сразу четыре модели от концерна Stellantis. Новые Citroen, Opel и Peugeot представили в Киеве и журналист Фокуса побывал на их презентации.

В целом бренды Stellantis (Citroen, DS, Jeep, Opel, Peugeot) представят в 2025 году в Украине более двух десятков легковых и коммерческих моделей. Значительная их часть будет гибридами и электрокарами.

В планах группы — реализовать в этом году более 10 000 автомобилей и войти в тройку лидеров украинского рынка. За 2024 год (в прошлом году продали Stellantis в Украине продал 6822 авто, а его доля на рынке выросла до 8,6%.

Citroen

Линейку Citroen в Украине пополнили две новые модели. В частности, дебютировал новый Citroen C3 четвертого поколения. Автомобиль подрос в размерах и стал кросс-хэтчбеком: он отличается угловатым дизайном и имеет высокий (178 мм) клиренс.

Citroen C3 Фото: Тарас Брязгунов

Хотя модель недорогая, она получила в базовой версии цифровую панель приборов, 10,25-дюймовый тачскрин, кондиционер, круиз-контроль, подогрев кресел, датчики света и дождя.

Новый Citroen C3 в Украине предлагают в трех версиях. Самым дешевым является бензиновый вариант с 1,2-литровым 100-сильным турбомотором — 729 000 гривен. Гибрид с этим же двигателем и "мягкой" установкой стоит от 901 800 гривен.

Также в Украине доступен электромобиль Citroen e-C3 со 113-сильным мотором и запасом хода 300 км. Он стоит 864 200 гривен.

Citroen C4 Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, презентовали обновленный Citroen C4 с измененной передней частью и улучшенным салоном. Он доступен в 1,2-литровых модификациях — 130-сильной бензиновой и 136-сильной гибридной. Стартовая цена — примерно от миллиона гривен.

Opel

В Украину привезли новый Opel Grandland второго поколения. Флагманский кроссовер марки стал крупнее и солиднее на вид. Его салон стал просторнее, а объем багажника составляет 550-1641 л.

Опель Грандлэнд Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Opel Grandland в Украине дебютирует с 1,6-литровым бензиновым турбомотором на 180 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП, а вскоре добавят гибридную и электрическую модификации. Базовая версия за 1 343 000 гривен получила бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод двери багажника, подогрев кресел и руля.

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Peugeot

Новый Peugeot 3008 третьей генерации кардинально изменился и стал купе-кроссовером. Он отличается оригинальным дизайном и нестандартным интерьером в стилистике i-Cockpit с большим изогнутым дисплеем на передней панели.

Peugeot 3008 Фото: Тарас Брязгунов

Первыми на украинский рынок выйдут 180-сильный бензиновый кроссовер Peugeot 3008 и "мягкий" гибрид на 136 сил. Примечательно, что у них одинаковая цена. Базовые версии стоят от 1 369 300 гривен и оснащены 19-дюймовыми дисками, доступом без ключа, диодной оптикой, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем, камерой и подогревом сидений, а летом дебютирует и электрический вариант.

Peugeot 3008 стал купе-кроссовером Фото: Тарас Брязгунов

В течение 2025 года планируется еще ряд новинок от Stellantis. В частности, стоит ожидать новые Citroen C3 Aircross, DS №8, Jeep Compass, Recon и Wagoneer S, Opel Frontera, Peugeot 5008 и Landtrek. Появятся и обновленные коммерческие модели, а еще рассматривается возможность локализации производства полноприводных фургонов и минивэнов повышенной проходимости от Dangel.

Кстати, недавно на наш рынок вышел электромобиль Citroen за $8500.

Также Фокус писал, что в Украине появился стильный преемник Audi A4.