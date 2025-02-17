На украинский рынок выходит новый Citroen C4 2025: подробности и цены (фото)

Новый Citroen C4 2025 претерпел изменения снаружи и внутри. В Украине модель впервые станет доступной в гибридном исполнении.

Related video

В Украине вскоре появится новый Citroen C4. Кросс-хэтчбек дебютирует на нашем рынке в бензиновой и гибридной модификациях. Об этом сообщается на официальном сайте Citroen.

Модель дебютирует в Украине в бензиновой и гибридной версиях Фото: Stellantis

Новый Citroen C4 отличается внешне, прежде всего, измененной передней частью. В салоне обновили руль, установили новый цифровой щиток приборов и улучшенные передние сиденья.

Обе версии модели оснащены 1,2-литровым турбомотором PureTech. В чисто бензиновом варианте он развивает 130 л. с. и работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Такой Citroen C4 2025 способен разогнаться до 100 км/ч за 10,5 с и развить 200 км/ч, а средний расход топлива составляет 6 л/100 км.

В салоне установили новую панель приборов Фото: Citroen

В гибриде турбодвигатель дополнен 48-вольтовой "мягкой" установкой, а суммарная отдача составляет 136 л. с. Эта версия быстрее (8,1 до сотни и 210 км/ч) и экономичнее — 4,4 л на 100 км.

Важно

В Украине появится самый дешевый электрокроссовер Kia: подробности и цены (фото)

Базовая комплектация Citroen C4 YOU (от 1 020 485 гривен) включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев кресел, парктроник, 10-дюймовый тачскрин, датчики света и дождя.

Citroen C4 получил улучшенные передние сиденья Фото: Citroen

Вариант MAX (от 1 131 290 гривен) добавляет бесключевой доступ, камеру, навигацию, подогрев руля и набор систем безопасности.

Кстати, на украинский рынок выйдет и новый Citroen C3, который будет доступен в бензиновой, гибридной и электрической версиях.

Также Фокус рассказывал, что в Украине появится новый Peugeot 3008.