На український ринок виходить новий Citroen C4 2025: подробиці та ціни (фото)

Новий Citroen C4 2025 зазнав змін зовні та всередині. В Україні модель вперше стане доступною в гібридному виконанні.

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В Україні невдовзі з’явиться новий Citroen C4. Крос-хетчбек дебютує на нашому ринку в бензиновій та гібридній модифікаціях. Про це повідомляється на офіційному сайті Citroen.

Модель дебютує в Україні у бензиновій та гібридній версіях Фото: Stellantis

Новий Citroen C4 відрізняється зовні, передусім, зміненою передньою частиною. У салоні оновили кермо, встановили новий цифровий щиток приладів та покращені передні сидіння.

Обидві версії моделі оснащені 1,2-літровим турбомотором PureTech. У чисто бензиновому варіанті він розвиває 130 к. с. та працює в парі з 8-ступінчастим автоматом. Такий Citroen C4 2025 здатен розігнатися до 100 км/год за 10,5 с і розвинути 200 км/год, а середня витрата пального складає 6 л/100 км.

У салоні встановили нову панель приладів Фото: Citroen

У гібриді турбодвигун доповнений 48-вольтною "м’якою" установкою, а сумарна віддача становить 136 к. с. Ця версія швидша (8,1 до сотні та 210 км/год) і економічніша – 4,4 л на 100 км.

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Базова комплектація Citroen C4 YOU (від 1 020 485 гривень) включає діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів крісел, парктронік, 10-дюймовий тачскрін, датчики світла та дощу.

Citroen C4 отримав покращені передні сидіння Фото: Citroen

Варіант MAX (від 1 131 290 гривень) додає безключовий доступ, камеру, навігацію, підігрів керма та набір систем безпеки.

До речі, на український ринок вийде і новий Citroen C3, який буде доступний у бензиновій, гібридній та електричній версіях.

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