Бензин, гібрид або електро: на український ринок виходить новий Citroen C3 (фото)

Новий Citroen C3 підріс у розмірах і став крос-хетчбеком з великим кліренсом. Недорогу модель запропонують у бензиновій, гібридній та електричній версіях.

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В Україні з’явиться новий Citroen C3 четвертого покоління. Уперше модель В-класу буде доступна не лише в бензиновій, але й у гібридній та електричній версіях. Подробиці авто опублікували на офіційному сайті Citroen в Україні.

Новий Citroen C3 зазнав суттєвих змін, адже тепер це крос-хетчбек із кутастим дизайном, захисними накладками та великим (197 мм) кліренсом. Авто підросло до 4015 мм завдовжки, 1755 завширшки та 1577 заввишки.

Citroen C3 став крос-хетчбеком Фото: Stellantis

У салоні усіх Citroen C3 2025 встановлено цифровий щиток приладів та 10,25-дюймовий тачскрін. Хетчбек отримав м’які сидіння Advanced Comfort, наповнені спеціальною піною. Об'єм багажника виріс до 310 л.

Бензиновий Citroen C3 збереже 1,2-літровий турбомотор PureTech, який розвиває 100 к. с. і працює в парі з 6-ступінчастою механічною КПП. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 10,6 с і розвинути 160 км/год, а витрата пального становить 6 л/100 км у місті та 4,8 л/100 км – за містом. Ціна – 739 400 гривень.

Кліренс авто зріс до 197 мм Фото: Stellantis

Гібрид Citroen C3 оснащений цим же двигун, у парі з яким працює 21-сильний електромотор. Він отримав 6-ступінчастий робот DCT і стартує до сотні за 9,9 с і розвиває 184 км/год. Середня витрата пального – 5,4 л/100 км. Ціна стартує з 914 800 гривень.

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Електромобіль Citroen e-C3 отримав мотора на 113 к. с. та батарею ємністю 44 кВт∙год. Розгін до сотні займає 11 с, а запас ходу становить 320 км. Швидка зарядка на 80% займає 26 хвилин. Ціна – 876 600 гривень.

У базовій версії встановлено два дисплеї на передній панелі Фото: Stellantis

Новий Citroen C3 запропонують у версії Plus із кондиціонером, круїз-контролем, підігрівом сидінь, датчиками світла і дощу. Гібрид та електрокар продаватимуть у комплектації Max з клімат-контролем, камерою та шкіряним кермом, а e-C3 також отримав набір систем безпеки.

До речі, на ринок виходить і новий Peugeot 3008. Він дебютує в бензиновій та гібридній версіях, а пізніше очікується і електрокар.

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