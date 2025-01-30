Бензин, гибрид или электро: на украинский рынок выходит новый Citroen C3 (фото)

Новый Citroen C3 подрос в размерах и стал кросс-хэтчбеком с большим клиренсом. Недорогую модель предложат в бензиновой, гибридной и электрической версиях.

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В Украине появится новый Citroen C3 четвертого поколения. Впервые модель В-класса будет доступна не только в бензиновой, но и в гибридной и электрической версиях. Подробности авто опубликовали на официальном сайте Citroen в Украине.

Новый Citroen C3 претерпел существенные изменения, ведь теперь это кросс-хэтчбек с угловатым дизайном, защитными накладками и большим (197 мм) клиренсом. Авто подросло до 4015 мм в длину, 1755 в ширину и 1577 в высоту.

Citroen C3 стал кросс-хэтчбеком Фото: Stellantis

В салоне всех Citroen C3 2025 установлен цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Хэтчбек получил мягкие сиденья Advanced Comfort, наполненные специальной пеной. Объем багажника вырос до 310 л.

Бензиновый Citroen C3 сохранит 1,2-литровый турбомотор PureTech, который развивает 100 л. с. и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10,6 с и развить 160 км/ч, а расход топлива составляет 6 л/100 км в городе и 4,8 л/100 км — за городом. Цена — 739 400 гривен.

Клиренс авто вырос до 197 мм Фото: Stellantis

Гибрид Citroen C3 оснащен этим же двигатель, в паре с которым работает 21-сильный электромотор. Он получил 6-ступенчатый робот DCT и стартует до сотни за 9,9 с и развивает 184 км/ч. Средний расход топлива — 5,4 л/100 км. Цена стартует с 914 800 гривен.

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Электромобиль Citroen e-C3 получил мотора на 113 л. с. и батарею емкостью 44 кВт∙ч. Разгон до сотни занимает 11 с, а запас хода составляет 320 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 26 минут. Цена — 876 600 гривен.

В базовой версии установлено два дисплея на передней панели Фото: Stellantis

Новый Citroen C3 предложат в версии Plus с кондиционером, круиз-контролем, подогревом сидений, датчиками света и дождя. Гибрид и электрокар будут продавать в комплектации Max с климат-контролем, камерой и кожаным рулем, а e-C3 также получил набор систем безопасности.

Кстати, на рынок выходит и новый Peugeot 3008. Он дебютирует в бензиновой и гибридной версиях, а позже ожидается и электрокар.

Также Фокус писал, что в Украине начали продавать семейный седан за $17 200 с большим багажником.