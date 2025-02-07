В Украине появится самый дешевый электрокроссовер Kia: подробности и цены (фото)

Электромобиль Kia EV3 — компактный городской кроссовер длиной 4,3 м с богатым оснащением. Модель оснащена 204-сильным мотором, а ее запас хода достигает 560 км.

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На украинский рынок выходит новый Kia EV3. На данный момент это самый дешевый электрокроссовер южнокорейской марки. Его подробности опубликовали на сайте представительства Kia в Украине.

Электромобиль Kia EV3 — компактный 4,3-метровый кроссовер В-класса с оригинальным дизайном. Его внешность выполнена в новом стиле марки, который дебютировал на старших Kia EV5 и EV9. У него раздутые крылья, тоненькие фары и фонари, а дверные ручки спрятаны в стойках.

Запас хода электрокара достигает 560 км Фото: Kia

В салоне на передней панели установили сразу три дисплея: 12,3-дюймовые экраны цифрового щитка приборов и мультимедиа разделены небольшой сенсорной панелью климата. Между передними сиденьями установлена высокая консоль.

Новый Kia EV3 в Украине доступен с одним мотором мощностью 204 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 7,6-7,9 с. На выбор предлагают батареи на 53,8 и 81,4 кВт∙ч: запас хода составляет 410-430 и 560 км, соответственно.

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Базовый кроссовер Kia EV3 Prestige (1 436 871 грн) комплектуется меньшей батареей, бесключевым доступом, двухзонным климат-контролем, парктроником, камерой, электроприводом двери багажника, датчиками света и дождя, подогревом руля и всех сидений, адаптивным круиз-контролем и набором систем безопасности.

В салоне на передней панели установлены три дисплея Фото: Kia

Вариант GT-Line (1 740 711 грн) доступен с большей батареей, а также добавляет 19-дюймовые диски, отделку экокожей, электропривод и вентиляцию кресел, акустику Harmann Kardon, парковочный автопилот, камеры кругового обзора с подсветкой "слепых" зон.

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