Преемник Sandero Stepway: на украинский рынок выходит доступный кроссовер Renault (фото)
Renault Kardian — новый компактный кроссовер В-класса, родственный седану Taliant. Недорогая модель оснащена 100-сильным турбомотором.
В Украине поступает в продажу новый Renault Kardian. Недорогой кроссовер станет преемником Renault Sandero Stepway. Подробности автомобиля раскрыли на официальном сайте Renaul в Украине.
Кроссовер Renault Kardian — новая компактная модель В-класса. 4,1-метровое авто делит платформу с седаном Renault Taliant, который уже вышел на украинский рынок и заменил Logan.
Новый Renault Kardian 2025 отличается агрессивным дизайном передней части и имеет высокий клиренс. Авто получило пластиковый обвес и рейлинги на крыше.Важно
В салоне во всех версиях установлен 8-дюймовый тачскрин. Объем багажника Renault Kardian составляет 410 л.
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Цена Renault Kardian в Украине стартует с 722 900 гривен. Базовая комплектация Evolution включает диодные фары с датчиком света, кондиционер и круиз-контроль.
Более дорогой вариант Techno (от 777 300 гривен) получил 16-дюймовые литые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, камеру и парктроник.
Кроссовер Renault Kardian оснащен 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 100 л. с. Можно выбрать 5-ступенчатую механическую КПП или вариатор.
Кстати, на украинский рынок выходит и новый Volkswagen Passat B9.
Также Фокус писал, что в Украине появится новый флагман Opel.
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