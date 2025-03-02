Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Новый компактный кроссовер Renault показали до презентации (фото)

Renault Austral, новый Renault Austral, Renault Austral 2025, Renault Austral 2025, кроссовер Renault
Фото: largus.fr | Новый Renault Austral отличается измененной передней частью

Новый Renault Austral станет более выразительным внешне и получит более экономичные двигатели. Все модификации кроссовера будут электрифицированными.

Related video

Опубликовано фото Renault Austral 2025 модельного года. Компактный кроссовер пройдет обновление и выйдет на рынок в июне. Об этом сообщает французский сайт L'Argus.

Кроссовер Renault Austral выпускается с 2022 года и заменил модель Kadjar. Теперь пришло время для его плановой модернизации.

Renault Austral 2025, новый Renault Austral, Renault Austral, Renault Austral, кроссовер Renault Fullscreen
Сзади обновили фонари
Фото: largus.fr

Новый Renault Austral стал похож на старшего брата Rafale и электрокроссовер Scenic. Дизайн его передней части более агрессивный, чем раньше. Решетка радиатора стала шире, а фонари — тоньше. Также обновили бамперы и фонари.

Важно
Новый Duster получил яркую версию для серьезного бездорожья (фото)
Новый Duster получил яркую версию для серьезного бездорожья (фото)

Салон Renault Austral не показали, однако он вряд ли претерпит серьезные изменения. Кроссоверу могут улучшить внутреннее убранство.

А вот линейка двигателей претерпит изменения. Все версии модели будут электрифицированными, поэтому автомобиль станет более экономичным.

Renault Austral, новый Renault Austral, Renault Austral 2025, Renault Austral 2025, кроссовер Renault Fullscreen
Кроссовер получит новые турбомоторы
Фото: carscoops.com

Кроссовер Renault Austral 2025 получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор с 48-вольтовой "мягкой" установкой. Он знаком по новому Duster и там развивает 130 л. с., однако для Austral предложат версии на 140 и 160 сил. Топовый 200-сильный гибрид E-Tech не изменится. Все модификации останутся переднеприводными.

Между прочим, ранее обновили и старшего брата Austral — кроссовер Renault Koleos.

Также Фокус рассказывал о конкуренте Porsche Macan и Tesla Model Y от Renault.