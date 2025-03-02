Новый компактный кроссовер Renault показали до презентации (фото)

Новый Renault Austral станет более выразительным внешне и получит более экономичные двигатели. Все модификации кроссовера будут электрифицированными.

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Опубликовано фото Renault Austral 2025 модельного года. Компактный кроссовер пройдет обновление и выйдет на рынок в июне. Об этом сообщает французский сайт L'Argus.

Кроссовер Renault Austral выпускается с 2022 года и заменил модель Kadjar. Теперь пришло время для его плановой модернизации.

Сзади обновили фонари Фото: largus.fr

Новый Renault Austral стал похож на старшего брата Rafale и электрокроссовер Scenic. Дизайн его передней части более агрессивный, чем раньше. Решетка радиатора стала шире, а фонари — тоньше. Также обновили бамперы и фонари.

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Салон Renault Austral не показали, однако он вряд ли претерпит серьезные изменения. Кроссоверу могут улучшить внутреннее убранство.

А вот линейка двигателей претерпит изменения. Все версии модели будут электрифицированными, поэтому автомобиль станет более экономичным.

Кроссовер получит новые турбомоторы Фото: carscoops.com

Кроссовер Renault Austral 2025 получит 1,2-литровый бензиновый турбомотор с 48-вольтовой "мягкой" установкой. Он знаком по новому Duster и там развивает 130 л. с., однако для Austral предложат версии на 140 и 160 сил. Топовый 200-сильный гибрид E-Tech не изменится. Все модификации останутся переднеприводными.

Между прочим, ранее обновили и старшего брата Austral — кроссовер Renault Koleos.

Также Фокус рассказывал о конкуренте Porsche Macan и Tesla Model Y от Renault.