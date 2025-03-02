Новий компактний кросовер Renault показали до презентації (фото)

Новий Renault Austral стане виразнішим зовні та отримає економічніші двигуни. Усі модифікації кросовера будуть електрифікованими.

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Опубліковано фото Renault Austral 2025 модельного року. Компактний кросовер пройде оновлення і вийде на ринок у червні. Про це повідомляє французський сайт L’Argus.

Кросовер Renault Austral випускають із 2022 року і він замінив модель Kadjar. Тепер прийшов час для його планової модернізації.

Ззаду оновили ліхтарі Фото: largus.fr

Новий Renault Austral став схожим на старшого брата Rafale та електрокросовер Scenic. Дизайн його передньої частини агресивніший, ніж раніше. Решітка радіатора стала ширшою, а ліхтарі – тоншими. Також оновили бампери і ліхтарі.

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Салон Renault Austral не показали, проте він навряд чи зазнає серйозних змін. Кросоверу можуть покращити внутрішнє оздоблення.

А от лінійка двигунів зазнає змін. Усі версії моделі будуть електрифікованими, тому автомобіль стане економічнішим.

Кросовер отримає нові турбомотори Фото: carscoops.com

Кросовер Renault Austral 2025 отримає 1,2-літровий бензиновий турбомотор із 48-вольтною "м’якою" установкою. Він знайомий за новим Duster і там розвиває 130 к. с., проте для Austral запропонують версії на 140 і 160 сил. Топовий 200-сильний гібрид E-Tech не зміниться. Усі модифікації залишаться передньопривідними.

Між іншим, раніше оновили і старшого брата Austral — кросовер Renault Koleos.

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