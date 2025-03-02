Новий компактний кросовер Renault показали до презентації (фото)
Новий Renault Austral стане виразнішим зовні та отримає економічніші двигуни. Усі модифікації кросовера будуть електрифікованими.
Опубліковано фото Renault Austral 2025 модельного року. Компактний кросовер пройде оновлення і вийде на ринок у червні. Про це повідомляє французський сайт L’Argus.
Кросовер Renault Austral випускають із 2022 року і він замінив модель Kadjar. Тепер прийшов час для його планової модернізації.
Новий Renault Austral став схожим на старшого брата Rafale та електрокросовер Scenic. Дизайн його передньої частини агресивніший, ніж раніше. Решітка радіатора стала ширшою, а ліхтарі – тоншими. Також оновили бампери і ліхтарі.Важливо
Салон Renault Austral не показали, проте він навряд чи зазнає серйозних змін. Кросоверу можуть покращити внутрішнє оздоблення.
А от лінійка двигунів зазнає змін. Усі версії моделі будуть електрифікованими, тому автомобіль стане економічнішим.
Кросовер Renault Austral 2025 отримає 1,2-літровий бензиновий турбомотор із 48-вольтною "м’якою" установкою. Він знайомий за новим Duster і там розвиває 130 к. с., проте для Austral запропонують версії на 140 і 160 сил. Топовий 200-сильний гібрид E-Tech не зміниться. Усі модифікації залишаться передньопривідними.
Між іншим, раніше оновили і старшого брата Austral — кросовер Renault Koleos.
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