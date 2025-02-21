Нового конкурента Tesla Model Y і Porsche Macan від Renault показали до прем'єри

Електромобіль Alpine A390 — перший кросовер в історії французького бренду. Модель запропонують у версіях потужністю до 600 сил.

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Опубліковано офіційне зображення Alpine A390. Спортивний електрокросовер від Renault дебютує в травні і стане подарунком до 70-річчя Alpine. Про це повідомляється на сайті французького автовиробника.

Новий Alpine A390 – перший кросовер в історії марки. 4,7-метрове авто кине виклик Tesla Model Y та новому Porsche Macan, який вже дебютував в Україні. Це буде найпотужніша і найшвидша модель французького бренду.

Концепт Alpine A390 Фото: Alpine

Судячи з тизера, електромобіль Alpine A390 зовні мало чим відрізняється від минулорічного передсерійного концепта. У нього стрімкий дизайн у стилістиці купе Alpine A110. "Ніс" авто отримав діодне підсвічування, також звертає на себе піксельна оптика.

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Звісно, серійний кросовер Alpine A390 не збереже задні двері, які відкриваються проти руху, а його салон буде простішим, аніж у концепта. В оздобленні використають алькантару.

Alpine A390 помітили під час тестів Фото: Auto Express

Новий Alpine A390 збудують на платформі AmpR Medium, яку використовують електромобілі Renault Megane та Scenic. Для кросовера запропонують повнопривідні електричні установки потужністю до 600 сил.

Раніше стало відомо, що Renault готує бюджетний міський електромобіль за 18 000 євро. Його презентують у 2026 році.

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