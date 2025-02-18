За ціною Tesla: представлено найдорожчий "Дастер" в історії (фото, відео)

Новий Duster Redust Sport отримав обвіс, 20-дюймові диски та повітрозабірник на капоті, а у його салоні з'явилися помаранчеві вставки. Найдорожча версія моделі отримала 140-сильну гібридну установку.

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Новий Duster 2025 отримав ексклюзивну дорогу модифікацію. Вартість кросовера сягає 52 990 євро – на рівні нової Tesla Model Y. Про це повідомляється на сайті німецької компанії Carpoint.

Саме це ательє виконало тюнінг Duster. Воно вже неодноразово доопрацьовувало цю модель. Новий проєкт назвали Redust Sport.

Кросовер отримав обвіс і 20-дюймові диски

Кросовер Dacia Duster отримав обвіс, повітрозабірник на капоті та чорний глянцевий декор. Його колісні арки розширили, а спойлер на даху збільшили. Крім того, автомобіль занизили і встановили 20-дюймові диски з низькопрофільною гумою Yokohama розміром 245/40 R20.

Оздоблення салону розбавили помаранчевими вставками

Салон Dacia Duster Redust Sport обшили чорною та помаранчевою шкірою. Крім того, змінили внутрішнє підсвічування – тепер можна обирати яскравіші кольори.

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Найдорожчий Duster за 53 тис. євро оснащений 140-сильною гібридною установкою із 1,6-літровою бензиновою четвіркою та електромотором. Передньопривідний кросовер отримав спортивний вихлоп та нові пружини підвіски від KW.

Найдорожча версія Redust Sport коштує 53 тис. євро

Якщо такий варіант занадто дорогий, то можна обрати 1,2-літрову 130-сильну версію з механічною КПП. Вона коштує 42 490 євро і має повний привід.

До речі, нещодавно Duster 2025 отримав заводську позашляхову модифікацію зі збільшеним кліренсом і великими шинами.

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