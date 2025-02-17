Новий Duster отримав яскраву версію для серйозного бездоріжжя (фото)
Dacia Duster Adventure підготували до бездоріжжя. Кросовер отримав позашляхові шини, захист днища і багажник на даху, а його кліренс збільшили до 247 мм.
Новий Duster обзавівся позашляховою версією Adventure. Кросовер презентували на його батьківщині, в Румунії, і там він уже надійшов у продаж. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті виробника.
Кросовер Dacia Duster Adventure підготували для серйозного бездоріжжя. Він отримав металевий захист днища та позашляхові шини BFGoodrich All-Terrain KO2 розміром 215/70 R16 на сталевих дисках, а його кліренс збільшили на 30 мм (до 247 мм). На даху встановили додаткову діодну оптику та багажник.
Салон та двигун Dacia Duster Adventure залишилися стандартними. Кросовер пропонують виключно лише з 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 130 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП.
Річ у тім, що лише такий силовий агрегат Duster 2025 наразі доступний із повним приводом. Крім того, посилена підвіска кросовера та встановлені нові амортизатори Koni.
Ціна Dacia Duster Adventure становить 32 600 євро, тобто він на 6300 євро дорожчий за стандартний кросовер із таким же двигуном.
До речі, нещодавно Duster вийшов на український ринок і доступний в бензиновій, дизельній та гібридній версіях.
Також Фокус писав, що позашляхову версію отримав і новий Subaru Forester.