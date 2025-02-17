Новий Duster отримав яскраву версію для серйозного бездоріжжя (фото)

Dacia Duster Adventure підготували до бездоріжжя. Кросовер отримав позашляхові шини, захист днища і багажник на даху, а його кліренс збільшили до 247 мм.

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Новий Duster обзавівся позашляховою версією Adventure. Кросовер презентували на його батьківщині, в Румунії, і там він уже надійшов у продаж. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті виробника.

Кросовер отримав 16-дюймові позашляхові шини Фото: Dacia

Кросовер Dacia Duster Adventure підготували для серйозного бездоріжжя. Він отримав металевий захист днища та позашляхові шини BFGoodrich All-Terrain KO2 розміром 215/70 R16 на сталевих дисках, а його кліренс збільшили на 30 мм (до 247 мм). На даху встановили додаткову діодну оптику та багажник.

Кліренс Duster збільшили до 247 мм Фото: Dacia

Салон та двигун Dacia Duster Adventure залишилися стандартними. Кросовер пропонують виключно лише з 1,2-літровим бензиновим турбомотором потужністю 130 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП.

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Річ у тім, що лише такий силовий агрегат Duster 2025 наразі доступний із повним приводом. Крім того, посилена підвіска кросовера та встановлені нові амортизатори Koni.

Авто оснащене 130-сильним турбомотором Фото: Dacia

Ціна Dacia Duster Adventure становить 32 600 євро, тобто він на 6300 євро дорожчий за стандартний кросовер із таким же двигуном.

До речі, нещодавно Duster вийшов на український ринок і доступний в бензиновій, дизельній та гібридній версіях.

Також Фокус писав, що позашляхову версію отримав і новий Subaru Forester.