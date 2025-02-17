Новый Duster получил яркую версию для серьезного бездорожья (фото)

Dacia Duster Adventure подготовили к бездорожью. Кроссовер получил внедорожные шины, защиту днища и багажник на крыше, а его клиренс увеличили до 247 мм.

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Новый Duster обзавелся внедорожной версией Adventure. Кроссовер презентовали на его родине, в Румынии, и там он уже поступил в продажу. Подробности авто раскрыли на официальном сайте производителя.

Кроссовер получил 16-дюймовые внедорожные шины Фото: Dacia

Кроссовер Dacia Duster Adventure подготовили для серьезного бездорожья. Он получил металлическую защиту днища и внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain KO2 размером 215/70 R16 на стальных дисках, а его клиренс увеличили на 30 мм (до 247 мм). На крыше установили дополнительную диодную оптику и багажник.

Клиренс Duster увеличили до 247 мм Фото: Dacia

Салон и двигатель Dacia Duster Adventure остались стандартными. Кроссовер предлагают исключительно только с 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 130 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП.

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Дело в том, что только такой силовой агрегат Duster 2025 на данный момент доступен с полным приводом. Кроме того, усилена подвеска кроссовера и установлены новые амортизаторы Koni.

Авто оснащено 130-сильным турбомотором Фото: Dacia

Цена Dacia Duster Adventure составляет 32 600 евро, то есть он на 6300 евро дороже стандартного кроссовера с таким же двигателем.

Кстати, недавно Duster вышел на украинский рынок и доступен в бензиновой, дизельной и гибридной версиях.

Также Фокус писал, что внедорожную версию получил и новый Subaru Forester.