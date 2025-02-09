Презентован новый Renault Koleos: как изменился семейный кроссовер (фото)

Новый Renault Koleos изменился внешне и богаче укомплектован. Кроссовер оснащен 170-сильным бензиновым двигателем и полным приводом.

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Renault презентовали третье поколение Koleos, однако и его предшественник остается в производстве. Мало того, его решили модернизировать. Об этом сообщается на официальном сайте французского автопроизводителя.

Модель предлагают со 170-сильным бензиновым двигателем Фото: Renault

Новый Renault Koleos презентовали в Аргентине. Именно там стартуют его продажи по цене от 44,25 млн песо ($42 000), а позже обновленная модель появится и в ряде других стран.

Кроссовер Renault Koleos 2025 узнается по измененной передней части. Его радиаторная решетка стала шире и лишилась хрома. Кроме того, установлен новый бампер с увеличенным воздухозаборником и свежие 18-дюймовые диски.

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Салон Renault Koleos 2025 не претерпел изменений, однако расширено оснащение авто. Кроссовер предлагают в одной богатой комплектации с диодными фарами, кожаным салоном, 8,7-дюймовым тачскрином, двухзонным климат-контролем, круиз-контролем камерой, электроприводом багажника, подогревом сидений и руля, а также системой мониторинга "слепых" зон.

Комплектацию кроссовера расширили Фото: Renault

Обновленный кроссовер Renault Koleos 2025 доступен только с 2,5-литровой бензиновой четверкой на 170 л. с. и вариатором. Модель предлагают исключительно с полным приводом.

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