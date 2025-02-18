По цене Tesla: представлен самый дорогой "Дастер" в истории (фото, видео)

Новый Duster Redust Sport получил обвес, 20-дюймовые диски и воздухозаборник на капоте, а в его салоне появились оранжевые вставки. Самая дорогая версия модели получила 140-сильную гибридную установку.

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Новый Duster 2025 получил эксклюзивную дорогую модификацию. Стоимость кроссовера достигает 52 990 евро — на уровне новой Tesla Model Y. Об этом сообщается на сайте немецкой компании Carpoint.

Именно это ателье выполнило тюнинг Duster. Оно уже неоднократно дорабатывало эту модель. Новый проект назвали Redust Sport.

Кроссовер получил обвес и 20-дюймовые диски

Кроссовер Dacia Duster получил обвес, воздухозаборник на капоте и черный глянцевый декор. Его колесные арки расширили, а спойлер на крыше увеличили. Кроме того, автомобиль занизили и установили 20-дюймовые диски с низкопрофильной резиной Yokohama размером 245/40 R20.

Отделку салона разбавили оранжевыми вставками

Салон Dacia Duster Redust Sport обшили черной и оранжевой кожей. Кроме того, изменили внутреннюю подсветку — теперь можно выбирать более яркие цвета.

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Самый дорогой Duster за 53 тыс. евро оснащен 140-сильной гибридной установкой с 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Переднеприводный кроссовер получил спортивный выхлоп и новые пружины подвески от KW.

Самая дорогая версия Redust Sport стоит 53 тыс. евро.

Если такой вариант слишком дорогой, то можно выбрать 1,2-литровую 130-сильную версию с механической КПП. Она стоит 42 490 евро и имеет полный привод.

Кстати, недавно Duster 2025 получил заводскую внедорожную модификацию с увеличенным клиренсом и большими шинами.

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