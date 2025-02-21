Нового конкурента Tesla Model Y и Porsche Macan от Renault показали до премьеры

Электромобиль Alpine A390 — первый кроссовер в истории французского бренда. Модель предложат в версиях мощностью до 600 сил.

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Опубликовано официальное изображение Alpine A390. Спортивный электрокроссовер от Renault дебютирует в мае и станет подарком к 70-летию Alpine. Об этом сообщается на сайте французского автопроизводителя.

Новый Alpine A390 — первый кроссовер в истории марки. 4,7-метровое авто бросит вызов Tesla Model Y и новому Porsche Macan, который уже дебютировал в Украине. Это будет самая мощная и быстрая модель французского бренда.

Концепт Alpine A390 Фото: Alpine

Судя по тизеру, электромобиль Alpine A390 внешне мало чем отличается от прошлогоднего предсерийного концепта. У него стремительный дизайн в стилистике купе Alpine A110. "Нос" авто получил диодную подсветку, также обращает на себя внимание пиксельная оптика.

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Конечно, серийный кроссовер Alpine A390 не сохранит задние двери, которые открываются против движения, а его салон будет проще, чем у концепта. В отделке используют алькантару.

Alpine A390 заметили во время тестов Фото: Auto Express

Новый Alpine A390 построят на платформе AmpR Medium, которую используют электромобили Renault Megane и Scenic. Для кроссовера предложат полноприводные электрические установки мощностью до 600 сил.

Ранее стало известно, что Renault готовит бюджетный городской электромобиль за 18 000 евро. Его презентуют в 2026 году.

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