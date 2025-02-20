Renault выпустит недорогой городской электромобиль за 18 000 евро (фото)

Компактный городской электромобиль Dacia будет стоить всего 18 000 евро. На разработку бюджетной модели выделили всего 16 месяцев.

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Renault Group работает над бюджетной электрической моделью. Ее разработку подтвердил изданию Autocar СЕО французского концерна Лука де Мео.

Он отметил, что недорогой электромобиль выпустят под брендом Dacia. На разработку модели выделили всего 16 месяцев, то есть ее дебют запланирован на лето 2026 года. Стоимость автомобиля составит менее, чем 18 000 евро.

Электрокар построят на базе нового Renault Twingo Фото: Renault

Электрокар не будет заменой компактному кроссоверу Dacia Spring, тем более, что его недавно обновили. Это будет модель другого сегмента — маленький городской хэтчбек А-класса.

В основе новой Dacia будут лежать агрегаты будущего электромобиля Renault Twingo 2026. Именно благодаря такой унификации и модульной конструкции новой платформы Ampr Small удалось снизить себестоимость автомобиля и сократить время его разработки.

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Подробности электрической Dacia пока держатся в секрете. Известно, что архитектура Ampr Small включает электромоторы с чрезвычайно низким энергозатратом — 10 кВт∙ч на 100 км. Это позволяет добиться приемлемого запаса хода с небольшой батареей.

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