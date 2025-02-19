FIAT выпустит недорогой молодежный электромобиль за 20 000 евро (фото)

Новый Fiat Pandina будет компактным 3,6-метровым городским авто с оригинальным дизайном. Итальянский электромобиль будет стоить примерно 20 000 евро.

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FIAT разрабатывает преемника модели Panda. Компактное городское авто А-класса презентуют через несколько лет, причем оно будет электрокаром. Информацию подтвердил британскому изданию Auto Express СЕО FIAT Оливье Франсуа.

По его словам, новая модель появится после 2027 года, но до 2030 года. Скорее всего, ее назовут Pandina ("Пандочка"), чтобы больше дифференцировать от более крупного FIAT Grande Panda.

Авто будет отличаться оригинальным дизайном Фото: Avarvarii

Преемника FIAT Panda построят на платформе модели 500е. Внешне 3,6-метровое авто будет напоминать старшего FIAT Grande Panda, а также первый Panda 1980 года. Оно будет отличаться рубленым дизайном с высоким капотом и получит оригинальную пиксельную оптику.

Нижнюю часть кузова FIAT Pandina прикроют защитным пластиковым обвесом. Базовые версии получат стальные диски, а топовые — литые (диаметром 16 или 17 дюймов). Яркие цвета и оригинальная внутренняя отделка позволят привлечь молодых автомобилистов.

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Кроме того, Оливье Франсуа отметил, что позже к электромобилю может присоединиться и 100-сильный гибрид FIAT Pandina с 1,2-литровым бензиновым турбомотором и 48-вольтовой "мягкой" установкой.

Соперниками FIAT Pandina станут электромобили Volkswagen ID.1 и Renault Twingo. Стоимость электрокара будет на уровне конкурентов — примерно 20 000 евро.

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