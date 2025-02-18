Цена — до $20 000: презентован яркий и недорогой электрокроссовер Chevrolet (фото)

Электромобиль Chevrolet Spark EUV — компактный четырехметровый кроссовер. Бюджетная модель богато оснащена, а ее запас хода достигает 360 км.

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В Дубае презентовали новый Chevrolet Spark EUV. Бюджетный электрокроссовер поступит в продажу с лета и будет стоить менее 20 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте Chevrolet.

Авто достигает 4 метра в длину Фото: General Motors

Низкая цена Chevrolet Spark EUV обусловлена тем, что это не самостоятельная модель, а экспортная версия китайского Baojun Yep (совладельцем этого бренда является концерн General Motors).

Кроссовер Chevrolet Spark EUV отличается от китайской модели разве что логотипами. У него высокий капот, двухобъемный силуэт, раздетые крылья и большие диодные фары. При желании авто можно персонализировать — выбрать двухцветную окраску или разнообразный декор.

Запас хода электрокара составляет 360 км Фото: General Motors

Если Baojun Yep предлагают в короткой трехдверной и удлиненной пятидверной версиях, то новый Chevrolet Spark EUV будет выпускаться только в длинном варианте.

Габариты Chevrolet Spark EUV:

длина — 3996 мм;

ширина — 1760 мм;

высота — 1726 мм;

колесная база — 2560 мм;

клиренс — 150 мм.

На передней панели установлено два дисплея Фото: General Motors

В салоне установлен цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин. Комплектация включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод кресла водителя, камеры кругового обзора, парктроник.

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Электромобиль Chevrolet Spark EUV оснащен мотором на 102 л.с. и 180 Н∙м, который установлен на передней оси. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Кроссовер достаточно богато оснащен Фото: General Motors

Батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 360 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 35 минут.

Кстати, на рынок выходит и сверхмощный спортивный электрокроссовер Chevrolet.

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