Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Цена — до $20 000: презентован яркий и недорогой электрокроссовер Chevrolet (фото)

Chevrolet Spark EUV, Chevrolet Spark, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet
Фото: General Motors | Chevrolet Spark EUV — компактный и недорогой электрокроссовер

Электромобиль Chevrolet Spark EUV — компактный четырехметровый кроссовер. Бюджетная модель богато оснащена, а ее запас хода достигает 360 км.

Related video

В Дубае презентовали новый Chevrolet Spark EUV. Бюджетный электрокроссовер поступит в продажу с лета и будет стоить менее 20 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте Chevrolet.

Chevrolet Spark, Chevrolet Spark EUV, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet, электромобиль Chevrolet Fullscreen
Авто достигает 4 метра в длину
Фото: General Motors

Низкая цена Chevrolet Spark EUV обусловлена тем, что это не самостоятельная модель, а экспортная версия китайского Baojun Yep (совладельцем этого бренда является концерн General Motors).

Кроссовер Chevrolet Spark EUV отличается от китайской модели разве что логотипами. У него высокий капот, двухобъемный силуэт, раздетые крылья и большие диодные фары. При желании авто можно персонализировать — выбрать двухцветную окраску или разнообразный декор.

Chevrolet Spark EUV, Chevrolet Spark, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet Fullscreen
Запас хода электрокара составляет 360 км
Фото: General Motors

Если Baojun Yep предлагают в короткой трехдверной и удлиненной пятидверной версиях, то новый Chevrolet Spark EUV будет выпускаться только в длинном варианте.

Габариты Chevrolet Spark EUV:

  • длина — 3996 мм;
  • ширина — 1760 мм;
  • высота — 1726 мм;
  • колесная база — 2560 мм;
  • клиренс — 150 мм.
Chevrolet Spark EUV, Chevrolet Spark, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet Fullscreen
На передней панели установлено два дисплея
Фото: General Motors

В салоне установлен цифровой щиток приборов и 10,1-дюймовый тачскрин. Комплектация включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, электропривод кресла водителя, камеры кругового обзора, парктроник.

Важно
Запас хода — 600 км: недорогой электромобиль Kia показали к презентации (фото)
Запас хода — 600 км: недорогой электромобиль Kia показали к презентации (фото)

Электромобиль Chevrolet Spark EUV оснащен мотором на 102 л.с. и 180 Н∙м, который установлен на передней оси. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.

салон Chevrolet Spark, Chevrolet Spark EUV, новый Chevrolet Spark, кроссовер Chevrolet, электромобиль Chevrolet, электромобиль Chevrolet Fullscreen
Кроссовер достаточно богато оснащен
Фото: General Motors

Батарея емкостью 42 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 360 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 35 минут.

Кстати, на рынок выходит и сверхмощный спортивный электрокроссовер Chevrolet.

Также Фокус рассказывал, что культовый Chevrolet снимут с производства.